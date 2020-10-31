Проросійські бойовики 31 жовтня застосували гранатомет на Донбасі, чим вкотре зірвали перемир'я. Це відбулося вже після позачергового засідання ТКГ, яке зібрали внаслідок убивства двох українських воїнів 29 жовтня.

Загалом ситуація в районі проведення Операції Об'єднаних сил залишається стабільною і повністю контрольованою українськими воїнами, запевнили в штабі ООС.

До слова Разумков заявив, що Україна потребує більшої присутності ОБСЄ на Донбасі

Бойовики застосували ручний протитанковий гранатомет, стріляючи в районі населеного пункту Зайцеве. Постріли не були прицільними й не становили загрози українським військовим.

Наші воїни не втрачають пильності й продовжують непохитно виконувати завдання із захисту територіальної цілісності й недоторканості держави,

– запевнили в штабі Операції.

До чого тут домовленості в ТКГ

Протягом 29 – 30 жовтня проросійські бойовики вкотре цинічно порушили домовленості про режим припинення вогню на Донбасі. Внаслідок обстрілів загинули двоє українських військових. Ще троє отримали поранення.

Україна спершу вимагала негайної реакції Росії, адже бойовики вже не вперше зірвали перемир'я від 27 липня, яке було підписано зокрема й Росією. Зранку 31 жовтня відбулося позачергове засідання безпекової підгрупи ТКГ.

Після засідання українська делегація відзвітувала про його позитивні результати. Мовляв, припинення вогню стало саме наслідком проведення зустрічі. Втім, як тепер бачимо, це припинення вогню тривало не довго.