Протягом четверга, 15 жовтня, проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Крім того, вони запустили безпілотник, який перетнув лінію розмежування.

Внаслідок порушень вогню з боку ворога бойових втрат не було, повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил.

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Порушення режиму тиші:

неподалік Причепилівки – ворог стріляв з автоматичного станкового гранатомета й стрілецької зброї,

двічі поблизу Авдіївки – обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї,

двічі в районі Новотошківського – так само стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Свій безпілотний літальний апарат бойовики запустили в напрямку Приазов'я, де він перетнув лінію розмежування й летів у бік українських позицій. Та навіть тут українські воїни не відкривали вогонь – безпілотник подавили засобами радіоелектронної боротьби.

Об'єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення Операції, сумлінно виконуючи завдання за призначенням,

– запевнили в штабі.

Припинилися ворожі провокації лише вночі. Так, у ніч проти 16 жовтня порушень режиму припинення вогню не було, а по всій лінії фронту зберігається "тиша".