Бойовики знову масово порушують режим припинення вогню
Протягом четверга, 15 жовтня, проросійські бойовики 5 разів порушили режим припинення вогню. Крім того, вони запустили безпілотник, який перетнув лінію розмежування.
Внаслідок порушень вогню з боку ворога бойових втрат не було, повідомляють у штабі Операції Об'єднаних сил.
До слова На Донбасі загинув український військовий Руслан Панченко
Порушення режиму тиші:
- неподалік Причепилівки – ворог стріляв з автоматичного станкового гранатомета й стрілецької зброї,
- двічі поблизу Авдіївки – обстріли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї,
- двічі в районі Новотошківського – так само стріляли з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Свій безпілотний літальний апарат бойовики запустили в напрямку Приазов'я, де він перетнув лінію розмежування й летів у бік українських позицій. Та навіть тут українські воїни не відкривали вогонь – безпілотник подавили засобами радіоелектронної боротьби.
Об'єднані сили контролюють ситуацію в районі проведення Операції, сумлінно виконуючи завдання за призначенням,
– запевнили в штабі.
Припинилися ворожі провокації лише вночі. Так, у ніч проти 16 жовтня порушень режиму припинення вогню не було, а по всій лінії фронту зберігається "тиша".