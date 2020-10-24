Проросійські бойовики вкотре порушили режим тиші на Донбасі та 23 жовтня двічі обстріляли позиції Збройних сил. На щастя, ніхто з наших захисників не постраждав.

Попри обстріли підконтрольних Росії найманців, українські бійці повністю контролюють ситуацію в районі проведення операції ОС. Про це мовиться у зведені штабу ООС в фейсбуці.

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Протягом доби 23 жовтня бойовики двічі обстріляли наші позиції:

неподалік Шумів окупанти застосували стрілецьку зброю;

у районі Катеринівки використали підствольний гранатомет та стрілецьку зброю.

На щастя, бойових втрат і поранень серед українських військових не було.

Від початку доби, 24 жовтня, на усіх ділянках лінії розмежування спостерігається тиша. Бойовики не влаштовували провокацій та не обстрілювали українські позиції.

Тим часом бійці ЗСУ продовжують сумлінно виконувати завдання та дотримуються режиму тиші, про який з 27 липня домовилися сторони. Водночас військові готові адекватно відреагувати на порушення бойовиків у разі загрози їхньому життю чи здоров’ю.

Зверніть увагу! З початку війни на Донбасі на підконтрольних українському уряду територіях загинули майже 14 тисяч людей. Ще щонайменше 9,5 мільйона українців постраждали через агресивні дії окупантів. Загалом учасниками бойових дій на Донбасі стали щонайменше 420 тисяч українських громадян.