Проросійські бойовики протягом 11 жовтня здійснили три постріли в бік українських позицій. Зокрема стріляли з ручного протитанкового гранатомета й зі стрілецької зброї. На щастя, ніхто з українських захисників не постраждав.

Ситуація на лінії фронту залишається контрольованою українськими захисниками, повідомляє штаб Операції Об'єднаних сил. До слова Неспокійна доба на Донбасі: окупанти гатили з гранатомета Обстріли бойовиків: поблизу Мар'їнки – бойовики здійснили два постріли з ручного протитанкового гранатомета,

у районі Майорська – обстріли неприцільними чергами зі стрілецької зброї,

неподалік Зайцевого – також неприцільні обстріли зі стрілецької зброї. Бойових втрат і поранень серед українських військовослужбовців немає. Постріли не становили загрози життю й здоров'ю наших воїнів, тому вогонь у відповідь вони не відкривали,

– запевнили в штабі ООС. Зведення щодо ситуації на фронті: відео