Упродовж минулої доби, 21 жовтня. Проросійські бойовики на Донбасі 5 разів порушували режим припинення вогню. Щоправда, як запевняють українські захисники, ситуація в районі проведення операції Об’єднаних сил залишається контрольованою.

Про ситуацію на Донбасі станом на 8:00 22 жовтня повідомили у пресцентрі Об’єднаних сил. Відповідний допис з’явився на фейсбук-сторінці штабу.

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Де та з чого били окупанти 21 жовтня

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід"

Неподалік Лебединського – бойовики відкривали вогонь зі стрілецької зброї.

У передмісті Авдіївки – тут українські військові зафіксували два факти порушення режиму припинення вогню. В обідній та у вечірній час ворог застосовував гранатомети різних систем.

Район відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ"

Поблизу Артема – у вечірній час доби бойовики обстріляли українські позиції зі стрілецької зброї. Аби придушити вогневу активність ворога, зберегти власне життя та здоров'я, воїни ОС відкрили вогонь у відповідь. Це змусило противника припинити обстріл.

Окрім того, у районі Мар’їнки та Авдіївки відбувся політ безпілотника типу "Орлан-10". Лінію розмежування він не перетинав. Засоби радіоелектронної боротьби Об’єднаних сил його подавили, і це унеможливило подальше використання апарату.

Внаслідок бойових дій втрат і поранень серед українських захисників не було. Втрати противника уточнюють українські військові.

Якою була ситуація поточної доби 22 жовтня

Бойовики двічі порушили режим припинення вогню.

У районі Новолуганського окупанти застосували автоматичний станковий гранатомет, а поблизу Артема – стрілецьку зброю.

окупанти застосували автоматичний станковий гранатомет, а поблизу – стрілецьку зброю. На цю вогневу провокацію противника підрозділи Об’єднаних сил відкрили вогонь у відповідь.

На інших ділянках відповідальності українських підрозділів всією лінією розмежування можна було спостерігати тишу.

Бойових втрат і поранень серед особового складу Об’єднаних сил немає.

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Ситуація на Донбасі станом на 8:00 22 жовтня: зведення пресцентру Об'єднаних сил – відео