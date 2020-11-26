Найближчим часом держава має скоротити свої видатки. Ще у квітні 2020 року уряду доводилось робити перегляд бюджету та зменшувати його. Зараз на листопад – грудень не вистачає понад 170 мільярдів гривень.

Гроші ж від МВФ, які могли б допомогти, варто чекати лише у наступному році, запевняють фахівці. Де державі взяти гроші на заплановані витрати – читайте у матеріалі журналістів 24 каналу.

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Наразі зарплати працівників бюджетної сфери, пенсії та соціальні виплати нараховують без змін. Але, наприклад, українські суди вже заявили, що в них не вистачає грошей на розсилання листів.

"Гроші могуть зайти пізніше. Нам потрібна домовленість, на все це потрібен час. Бюрократія, якщо в хорошому сенсі, гарантує стабільність. Але вона уповільнює міжнародний фонд у прийнятті рішень", – розповів радник керівника Офісу Президента Тимофій Милованов.

Економіст: Варто заморозити "Велике будівництво"

Економіст Олексій Геращенко стверджує, що гроші від Міжнародного валютного фонду – це такий собі мультиплікатор. Адже якщо у МВФ дасть згоду на фінансову підтримку України, можна очікувати на допомогу і від інших структур – Світового банку та міжнародних кредиторів. Крім того, це дасть надію, що друкарський верстат, якщо й і вмикатимуть, то ненадовго і без серйозних наслідків.

Треба позичати, але МВФ не дасть до кінця року, а на внутрішньому ринку стільки взяти не можна. Або ж – різко скорочувати якісь видатки. Наприклад, заморозити на пів року "Велике будівництво" і поки не фінансувати інші видатки, – вважає економіст.

Коли ми отримаємо гроші

Економістка Дарина Марчак більш оптимістично дивіться на допомогу з-за кордону. І каже, що певні кошти можна отримати ще до кінця 2020 року. Проте варто пам'ятати, що кожен кредитор має свої вимоги. Наприклад, у Світового банку одна з умов отримання грошей Україною – це голосування кількох законопроєктів в земельній галузі.

Довіра МВФ

Загалом, за словами економістів, зараз всі дії уряду, скеровані не на розвиток економіки. Це випрацювання короткострокової стратегії, щоб пережити поточний і наступний рік. При цьому не треба забувати, що Україна все ще має відновити довіру МВФ. А для цього ми маємо вирішити конституційну кризу і забезпечити незалежність антикорупційних органів.

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Експерти кажуть, що зараз на міжнародному ринку велика пропозиція грошей. Це спричинила нова коронавірусна реальність. Держави виділяють на боротьбу з пандемією багато грошей. Проте через декілька років, ці вливання можуть призвести до ще однієї економічної кризи.