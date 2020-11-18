СБУ заблокувала схему контрабанди російських запчастин на "Львівську залізницю". Вони потрапляли в Україну через окуповані території Донбасу.

Запчастини були вживаними, деякі з них взагалі непридатні для використання, повідомила Служба безпеки України.

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У відомстві заявили, що контрабанду організували за сприяння посадовців регіональної філії Укрзалізниці. Незаконна схема діяла впродовж 2019 –2020 років.

Через це підприємство зазнало значних економічних збитків. До того ж, такі дії загрожували виникнення надзвичайних подій на об'єктах критичної інфраструктури залізниці.

Служба безпеки України проводить обшуки посадовців Укрзалізниці у Львові та Києві, а також в офісах комерційних структур постачальників.



Служба безпеки проводить обшуки у справі / Фото СБУ

Правоохоронці вже відкрили справу за статтею Кримінального кодексу про привласнення, розтрату майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем. Наразі триває досудове розслідування.

Зверніть увагу! СБУ припускає, що незаконний механізм могли використовувати, аби фінансувати проросійських бойовиків на окупованих територіях.

Розкрадання в УЗ