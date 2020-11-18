Україна викликає у європейців низку асоціацій. Якщо запитати про відомих українців, жителі ЄС називають братів Віталія і Володимира Кличків та Степана Бандеру. Якщо попросити описати сучасну ситуацію в Україні, європейці говорять про війну, іммігрантів та конфлікти.

Лише 9 респондентів асоціюють Україну з президентом Володимиром Зеленським. Такі дані виявило агентство "Kantar Profiles Devision" під час опитування у Франції, Німеччині та Польщі. Про це повідомляє центр "Нова Європа".

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З якими людьми європейці асоціюють Україну

1,6% респондентів назвали Віталія та Володимира Кличків;

1,4% респондентів згадали Володимира Путіна;

1,1% респондентів обрали Степана Бандеру;

0,5% респондентів назвали Олександра Лукашенка.

Окрім того, люди згадують Юлію Тимошенко, Віктора Ющенка та Сергія Бубку.

Які асоціації Україна викликає у жителів Європи

У Польщі : левова частка жителів країни асоціює Україну з іммігрантами та бідністю. Третю позицію у переліку асоціацій займає слово "війна".

: левова частка жителів країни асоціює Україну з іммігрантами та бідністю. Третю позицію у переліку асоціацій займає слово "війна". У Німеччині : головними асоціаціями з Україною німці вважають Росію, війну на Донбасі та анексію Криму.

: головними асоціаціями з Україною німці вважають Росію, війну на Донбасі та анексію Криму. У Франції: найбільше людей асоціює Україну з Росією, війною на Сході та приналежністю до Східної Європи.

Окрім того, Україна викликає у європейців такі асоціації: безлад, культура, холод, житниця, Чорнобиль, Львів, Київ, їжа, СРСР, алкоголь, краса, небезпека.