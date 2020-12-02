Поки ще чинний президент США Дональд Трамп болюче сприйняв поразку на президентських виборах 2020 року. Він до останнього не хотів віддавати перемогу своєму опоненту Джо Байдену. Чи допускає Трамп можливість брати участь у виборах глави держави у 2024 році – читайте далі.

Американський лідер наголосив, що це були прекрасні 4 роки. Про це він заявив під час виступу перед членами національного комітету "Республіканської партії", повідомляє Politico.

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Зауважимо, що наразі Трамп усіляко намагається втриматися за крісло президента, заявляючи, що вибори відбулися із численними порушеннями.

Це були прекрасні чотири роки. Ми намагаємося отримати ще чотири роки. Якщо ні, побачимося з вами через чотири роки,

– сказав Трамп.

Раніше у ЗМІ з'являлася інформація про можливу участь Трампа у президентських виборах 2024 року. Ймовірно, Трамп може оголосити про свою участь у наступних виборах у день інавгурації обраного президента Джо Байдена.

Результати виборів США та поразка Байдена

13 листопада в США закінчили підрахунок голосів у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від "Демократичної партії" Джо Байден.

у всіх штатах. Переможцем президентських виборів став кандидат від "Демократичної партії" Він отримав 306 голосів вибірників при 270 необхідних. У Дональда Трампа – 232 голосів.

Трамп повідомив, що віддав розпорядження голові Управління загальних служб США Емілі Мерфі про початок процесу передачі справ Джо Байдену, але додав, що продовжить боротися в судах.

голові Управління загальних служб США Емілі Мерфі про початок процесу передачі справ Джо Байдену, але додав, що Він заявив про те, що готовий залишити посаду президента, якщо колегія вибірників віддасть перемогу на виборах Байдену.

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