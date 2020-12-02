У Росії засудили начальника відділу поліції за хабарництво до 3 років умовного терміну. Однак всі свої хабарі поліцейський з'їв, бо брав їх обідами.

Поліцейський допомагав бізнесменам, які володіли закладами громадського харчування і торговими павільйонами, повідомляє "Комерсант".

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Полковник захищав їх від перевірок та приховував порушення підприємців. За це бізнесмени віддячували правоохоронцю хабарями-обідами.

Як виглядали хабарі

Поліцейський переважно замовляв порцію хінкалі і салат "Свіжість" з огірків. За бажанням гарячі обіди доставляли йому на роботу.

Слідчі встановили, що за 3 роки начальник наїв на 53 тисячі рублів.

Як покарали поліцейського

Полковника помістили в СІЗО на 9 місяців, а потім перевели на домашній арешт. Крім того, його звільнили з посади та арештували автомобіль.

Поліцейський свою провину повністю визнав. Суд засудив його до 3 років умовного ув'язнення.

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