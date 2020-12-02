Брав обідами: у Росії поліцейський з'їв всі свої хабарі
У Росії засудили начальника відділу поліції за хабарництво до 3 років умовного терміну. Однак всі свої хабарі поліцейський з'їв, бо брав їх обідами.
Поліцейський допомагав бізнесменам, які володіли закладами громадського харчування і торговими павільйонами, повідомляє "Комерсант".
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Полковник захищав їх від перевірок та приховував порушення підприємців. За це бізнесмени віддячували правоохоронцю хабарями-обідами.
Як виглядали хабарі
Поліцейський переважно замовляв порцію хінкалі і салат "Свіжість" з огірків. За бажанням гарячі обіди доставляли йому на роботу.
Слідчі встановили, що за 3 роки начальник наїв на 53 тисячі рублів.
Як покарали поліцейського
Полковника помістили в СІЗО на 9 місяців, а потім перевели на домашній арешт. Крім того, його звільнили з посади та арештували автомобіль.
Поліцейський свою провину повністю визнав. Суд засудив його до 3 років умовного ув'язнення.
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