У Бразилії пасажирський автобус злетів з моста: понад 25 постраждалих, багато загиблих
На південному сході Бразилії 4 грудня сталася моторошна аварія. Пасажирський автобус впав з 23-метрового моста. Внаслідок цього понад 25 людей отримали поранення, ще 14 – загинули.
Аварія сталася у другій половині дня. Про це повідомляє видання Globo.
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За інформацією транспортної поліції, водій встиг вискочити з кабіни до падіння автобуса і після цього зник. Наразі точної причини аварії немає, але ДТП могло статися через відмову гальмівної системи.
Автобус злетів у прірву з моста заввишки у 25 метрів. Раніше влада говорила, що висота мосту становить 15 метрів.
Що відомо про постраждалих
В результаті ДТП 11 осіб в автобусі загинули на місці, ще 3 померли по дорозі в лікарню. Інші 26 пасажирів отримали травми різного ступені тяжкості.
У Бразилії автобус злетів з моста / Фото Globo
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