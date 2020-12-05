На південному сході Бразилії 4 грудня сталася моторошна аварія. Пасажирський автобус впав з 23-метрового моста. Внаслідок цього понад 25 людей отримали поранення, ще 14 – загинули.

Аварія сталася у другій половині дня. Про це повідомляє видання Globo.

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За інформацією транспортної поліції, водій встиг вискочити з кабіни до падіння автобуса і після цього зник. Наразі точної причини аварії немає, але ДТП могло статися через відмову гальмівної системи.

Автобус злетів у прірву з моста заввишки у 25 метрів. Раніше влада говорила, що висота мосту становить 15 метрів.

Що відомо про постраждалих

В результаті ДТП 11 осіб в автобусі загинули на місці, ще 3 померли по дорозі в лікарню. Інші 26 пасажирів отримали травми різного ступені тяжкості.

У Бразилії автобус злетів з моста / Фото Globo