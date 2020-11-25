Внаслідок ДТП у Бразилії 25 листопада загинули щонайменше 37 людей. Причиною трагедії стало те, що автобус врізався у вантажівку та влетів у кювет.

Аварія сталася у штаті Сан-Паулу між населеними пунктами Тагуаї та Такуарітуба. Про це повідомляє Globo. Зауважте Автомобіль врізався у ворота офісу Ангели Меркель: відео, фото Деталі ДТП Аварія сталася на ділянці, до якої складно добратися, тому кількість жертв може зрости.

В автобусі перебували понад 50 робітників текстильної фабрики.

Частина людей досі перебувають заблокованими в автобусі.

Водій автобуса вижив, наразі його доставили до найближчої лікарні.

2 людей померли вже по дорозі до медзакладу.

За попередніми даними, аварія сталася, коли автобус намагався обігнати вантажівку, однак його водій не впорався з керуванням і влетів у кювет. ДТП у Бразилії: дивіться відео #Brasil | Um acidente entre um ônibus e um carreta deixou 37 mortos e 15 feridas na manhã desta quarta-feira (25), em #Taguaí (SP), de acordo com a Polícia Militar de #SãoPaulo. https://t.co/XRBMoawKt1 pic.twitter.com/oxJ24a96t5 — Atlantide (@Atlantide4world) November 25, 2020