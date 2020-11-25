У Бразилії автобус врізався у вантажівку: жертвами стали вже 37 людей, – відео
Внаслідок ДТП у Бразилії 25 листопада загинули щонайменше 37 людей. Причиною трагедії стало те, що автобус врізався у вантажівку та влетів у кювет.
Аварія сталася у штаті Сан-Паулу між населеними пунктами Тагуаї та Такуарітуба. Про це повідомляє Globo.
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Деталі ДТП
- Аварія сталася на ділянці, до якої складно добратися, тому кількість жертв може зрости.
- В автобусі перебували понад 50 робітників текстильної фабрики.
- Частина людей досі перебувають заблокованими в автобусі.
- Водій автобуса вижив, наразі його доставили до найближчої лікарні.
- 2 людей померли вже по дорозі до медзакладу.
- За попередніми даними, аварія сталася, коли автобус намагався обігнати вантажівку, однак його водій не впорався з керуванням і влетів у кювет.
ДТП у Бразилії: дивіться відео
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