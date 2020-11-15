За декілька місяців у 2020 році вигоріла третина найбільшого у світі болота – Пантанал. Вже вигоріли 28% території, і пожежі тривають досі.

Пантанал розташований на території відразу декількох країн: Брализії, Болівії та Парагваю. На ці регіони припадає 3% усіх світових боліт. Про це повідомляє CNN.

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Болотні угіддя Пантаналу найбільш ефективно поглинають вуглекислий газ на планеті. Цій екосистемі фактично вдається поглинати увесь вуглекислий газ, який продукує людська цивілізація.

У Бразилії горить Пантанал: дивіться відео

Що відомо про болота Пантаналу