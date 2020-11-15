У Бразилії вигоріла третина найбільшого у світі болота Пантанал: моторошне відео
За декілька місяців у 2020 році вигоріла третина найбільшого у світі болота – Пантанал. Вже вигоріли 28% території, і пожежі тривають досі.
Пантанал розташований на території відразу декількох країн: Брализії, Болівії та Парагваю. На ці регіони припадає 3% усіх світових боліт. Про це повідомляє CNN.
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Болотні угіддя Пантаналу найбільш ефективно поглинають вуглекислий газ на планеті. Цій екосистемі фактично вдається поглинати увесь вуглекислий газ, який продукує людська цивілізація.
У Бразилії горить Пантанал: дивіться відео
Що відомо про болота Пантаналу
- Пожежі у регіоні розпочалися ще у 1970-х роках. Однак 2020 рік виявився найбільш засушливим за останні роки.
- Упродовж року зафіксували 21,7 тисячі пожеж.
- Зазвичай Пантаналу рятують сезонні дощі, які тривають з листопада по березень. Тоді левову частину території затоплює вода.
- Пентанал є домівкою для тисяч рідкісних тварин. Зокрема, там живуть ягуари, капібари, чорні каймани, гігантські видри.
- Також на території боліт зупиняються під час сезонних міграцій 180 видів пташок.
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