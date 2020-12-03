Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич прокоментував публікації декількох українських ЗМІ про те, що в лікарнях міста пацієнти з COVID-19 начебто "повзуть до вікон, щоб схопити повітря, і б'ються за кисневі маски". Він назвав це брехнею, хоч ситуація з киснем у Миколаєві все ж залишає бажати кращого.

ЗМІ, які оприлюднили таку інформацію, Сєнкевич назвав "рупорами ОПЗЖ". Він переконаний, що поява таких повідомлень, – робота його політичних опонентів. Про це він розповів в ефірі ТРК МАРТ.

Тим часом Мертві з живими в одній палаті: Степанов відреагував на ситуацію в лікарні Одеси

Сьогодні в новинах на одному з каналів, не буду робити йому рекламу, скажу лише, що це "рупор ОПЗЖ", з’явилась відверто брехлива й перебільшена інформація. Я не думав, що сої опоненти можуть дійти до таких провокацій і маніпуляцій на таку вразливу тему. Але вони продовжують вибори, досі не визнали свою поразку. У нас з киснем справді є деякі питання в окремих лікарнях, але всіх їх зараз уладнують,

– сказав Сєнкевич.

Окрім того, за словами мера, в місті збираються невдовзі відкрити ще 150 точок кисню. Також до кінця року планується, що в лікарнях Миколаєва обладнають 750 додаткових ліжок для хворих на COVID-19, а 84% від всіх ліжок в місті нібито підключать до кисню.

Про які бійки за кисень йдеться:

ЗМІ написали, що в деяких лікарнях на Миколаєві вже зайняті всі місця для хворих коронавірусом, критично не вистачає кисню і медперсоналу, а ситуація при цьому погіршується з кожним днем.

"Я нічого не можу сказати поганого про медперсонал. Вони роблять те, що можуть. Але їх мало. А хворий не розуміє, він кричить, у нього істерика, йому погано, а кисню на всіх немає. Часом дихали кілька людей по черзі по 10-15 хвилин від однієї точки. Якщо хтось затримував маску на хвилину, то і до рукопашної доходило", – цитували у матеріалах слова нібито однієї з пацієнток.

Яка ситуація з коронавірусом на Миколаївщині