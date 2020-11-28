Квартири в Швейцарії та Австрії, борг на більше ніж мільйон доларів, автопарк із 4 Mersedes – усе це майно, яке приховували українські чиновники, уже більше не є злочином. А все завдяки зрадникам, які засідають в Конституційному Суді України.

Конституційний Суд заклав бомбу уповільненої дії. Чому – дізнайтесь в новому випуску відеоблогу "Чесна політика" на 24 каналі.

Важливо Необхідно забезпечити повне відновлення перевірок декларацій, – Зеленський

Перевертні у мантіях не лише поставили під загрозу відносини України із зовнішнім світом, коли скасував відповідальність за брехню в декларації. Вони дали можливість вийти сухими з води чиновникам, на яких чекали вироки суду за переховування майна.

Ба більше рішення КС дозволило почати скасовувати вироки. І найцинічніше – судді врятували самих себе від неприємностей із деклараціями.

Днями стала ще більш очевидною кругова порука в КС. Ми раніше вже казали, що глава Окружного суду Києва Павло Вовк та голова КС Олександр Тупицький є пов'язаними один з одним.



Павло Вовк та Олександр Тупицький / Колаж 24 каналу

Їх поєднує переворот в КС в травні 2019 року, як це зафіксовано на "плівках Вовка", коли було знято з посади легітимного голову Конституційного Суду Станіслава Шевчука.

І в цей день Вовк похвалився на записах – "ми контролюємо тепер не тільки Окружний суд Києва, але ще Суворівський суд Одеси та" – і це головне – "Конституційний Суд України."

Днями ця змова проступила новими обрисами. Серед суддів КС є соратник Тупицького суддя Конституційного Суду за квотою президента Порошенка Володимир Мойсик.

Хто такий Володимир Мойсик

Попри своє минуле як народний депутат в рядах "Нашої України", він голосував за всі скандальні рішення Тупицького – проти директора НАБУ Ситника, проти закону про НАБУ, а востаннє – за скасування відповідальності за брехню в деклараціях.

При цьому сам Мойсик був фігурантом розслідування. Під час перевірки щорічних декларацій цього судді НАЗК встановило ознаки злочину, передбаченого частиною 4 статті 358 Кримінального кодексу "використання завідомо підробленого документа".

До теми Суд закрив справу проти судді Конституційного Суду Мойсика, – ЗМІ

Крім того, Мойсика розслідували на предмет неподання повідомлень про суттєві зміни в майновому стані – на нього за це навіть склали протокол про адміністративне правопорушення.

Але замість того, щоб постати перед судом, Мойсик проголосував за скасування відповідальності для себе та інших потенційних корупціонерів. А після цього пішов до Голосіївського суду та домігся закриття розслідування проти себе.

Яка підстава для закриття – те саме рішення КС, яке він підтримав. І, найцинічніше, щоб закрити справу, бере своїм адвокатом спільника Вовка в рамках злочинної організації Ростислава Кравця, куди його зарахувало НАБУ.

До всього іншого, Мойсик ще і доповідач по справі про неконституційність Вищого антикорупційного суду. Того самого суду, який нарешті почав саджати корупціонерів за ґрати. І рішення про неконституційність цього суду мало бути ухвалене одразу після скасування декларацій, якби робота КС не була вчасно заблокована.

Які скандальні справи закрились через рішення КСУ

Але виконавши половину своєї брудної роботи, тобто дозволивши брехню в деклараціях, КС подарував свободу та щасливе майбутнє багатьом потенційним корупціонерам.

► Костянтин Бриль

Так, одразу після рішення КС почалося закриття справ, де розслідувалося недостовірне декларування – першою ластівкою став колишній губернатор Запорізької області часів Порошенка Костянтин Бриль – в минулому особа, наближена до міністра внутрішніх справ часів Кучми Юрія Кравченка, який наклав на себе руки через розслідування справи Гонгадзе.



Костянтин Бриль / Фото "Слово і діло"

За даними слідства, Бриль не вніс до е-декларацій за 2016 і 2017 роки майна на суму близько, вдумайтеся, 43 мільйони гривень, а декларацію за 2015 рік взагалі не подав.

Серед незадекларованого у 2016 – 2017 роках майна:

4 авто Mercedes-Benz та 1 автомобіль Land Rover;

2 елінги в окупованій Алушті в Криму;

3 квартири;

гараж;

машиномісце;

земельна ділянка;

не вказав, що його дружина є власницею мисливського господарства "Переяславське".

► Сергій Скуратовський

Також рішення КС врятувало колишнього депутата від "Радикальної партії" Ляшка Сергія Скуратовського, якого обвинувачували у недостовірному декларуванні.



Сергій Скуратовський / Фото з фейсбук-сторінки екснардепа

За версією слідства, Скуратовський не задекларував:

частки в 3 фірмах у розмірі 24 мільйонів гривень;

користування автівкою Mercedes-Benz S450;

нежитлове приміщення вартістю в 1,5 мільйона гривень.

► Геннадій Труханов

Через суддів КС було також врятовано міського голову Одеси Геннадія Труханова – суд закрив провадження про брехню в деклараціях, коли Труханов не вніс в свій звіт перед суспільством низку майна на загальну суму понад 50 мільйонів гривень.



Геннадій Труханов / Фото Liga.net

Щоправда, при цьому справа щодо розкрадання грошей одеситів при купівлі приміщень заводу "Краян" по завищеній ціні продовжує розслідуватися.

► Павло Букін

Рішенням зрадників у мантіях Конституційного суду було подаровано свободу і колишньому генеральному директору державного концерну Укроборонпром Павлу Букіну, який очолював цю компанію, коли там зашибала гроші родина Свинарчуків-Гладковських.

За версією слідства, Букін не вказав доходи, рухоме та нерухоме майно, що належить його цивільній дружині:

2 квартири вартістю понад 3 мільйони гривень;

автомобілі Range Rover, вартість яких сягає 10 мільйонів гривень.

► Ігор Насалик

Також бумеранг щастя, запущений КС, долетів до ексміністра енергетики Ігоря Насалика, якого обвинувачували у тому, що він не задекларував 1 мільйон 250 тисяч доларів позики від олігарха Петра Димінського.



Ігор Насалик / Фото "Главкому"

Попереду ще багато новин, коли будуть закривати провадження за неправдиві відомості в деклараціях, адже загалом рішення КС зірвало слідство більше ніж щодо 100 чиновників, які жили на широку ногу та не повідомляли про це.

Але на цьому ще не все – зрадницьке рішення КС тепер дозволяє не тільки рятувати від тюрми, але і переглядати винесені вироки.

► Геннадій Бобов

Пощастило колишньому народному депутату Геннадію Бобову. Його було визнано винним у брехні в декларації, коли не вказав отримання позики – на хвилинку, забув про 67 мільйонів боргу.



Геннадій Бобов / Фото "Громадського"

Також не вказав, що йому належить оздоровчий центр "Рось", а його дружині 3-поверхова квартира площею 200 метрів у Швейцарії вартістю в майже 60 мільйонів гривень. Така от забудькуватість.

Але не це головне. Ще в лютому Антикорсуд затвердив угоду про визнання винуватості між Бобовим та прокурором. Бобову призначили покарання, а тепер ексдепутат вільний від будь-яких обмежень завдяки рішенню конституціоналістів.

► Роман Тимків

Так само обвинувальний вирок скасували колишньому директору Львівського бронетанкового заводу Роману Тимківу, який не відобразив право користування квартирою у Відні вартістю 381 тисяча євро, що належить його дружині, а також компанію, зареєстровану в офшорній зоні – на Белізі – зі статутним капіталом 50 тисяч доларів.



Роман Тимків / Фото "Варіантів"

Головна мета КСУ

Тотальна безкарність, прощення корупційних правопорушень, демотивація антикорупційних органів, викинуті гроші бюджету на розслідування, зіпсовані відносини з Заходом та ризик неотримання грошей МВФ – це вже осяжні, але ще не до кінця сформовані наслідки роботи такого Конституційного суду.

Головна мета замисленого сценарію – руками КС провести повзучий реванш та позбавити Україну європейських перспектив.

І такі судді КС не мають більше жодного права виносити рішення, обов'язкові для виконання громадянами України. Вони мають піти – не просто в небуття, а самі сісти на лаву підсудних.