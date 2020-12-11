Брендона Бернарда стратили у США: що відомо про його злочин та жертв
Засудженого до смертної кари Брендона Бернарда стратили 10 грудня в штаті Індіана після того, як Верховний суд США відмовив в останню хвилину у проханні про помилування. 40-річного Бернарда засудили за вбивство в 1999 році, коли він був підлітком. Бернард – наймолодший злочинець, якого федеральний уряд стратив за майже 70 років.
Страта Брендона Бернарда
Бернард сказав родині подружжя, яке він вбив, що йому шкода, перш ніж помер в результаті смертельної ін'єкції. Злочинця оголосили померлим о 21:27 за місцевим часом у виправній установі в місті Терре-Хаут. Більше про історію Бернарда – читайте в матеріалі 24 каналу.
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Вибачте. Ці єдині слова, які я можу сказати, повністю фіксують те, що я відчуваю зараз і те, що відчував у той день,
– протягом 3 хвилин спокійно промовляв Бернард до родини жертв.
Страта злочинця затягнулася на понад 2 години після того, як адвокати Бернарда марно просили Верховний суд зупинити її.
Що відомо про злочин Бернарда
Бернарда засудили до смертної кари за причетність до вбивства громадських і релігійних діячів, які займалися справами молоді в Айові, Тодда та Стейсі Беглі у червні 1999 року.
На той момент Бернарду було 18 років. Він був одним із 5 підлітків, яких звинуватили у пограбуванні пари та примусі їх залізти до багажника їхньої машини у Техасі.
Вбиті Тодд і Стейсі Беглі / Фото The Sun
Подружжя Беглі застрелив 19-річний співучасник злочину Крістофер В'яльва, коли пара лежала в багажнику. Це сталося перед тим, як Бернард запалив це авто.
Позиції сторін захисту та обвинувачення
Сторона захисту заявляла, що Тодд та Стейсі Беглі, ймовірно, загинули до того, як авто підпалили. А незалежний слідчий, найнятий захистом, заявляв, що Стейсі до пожежі була "медично мертва".
Однак свідчення обвинувачення під час судового розгляду стверджували, що хоча Тодд Беглі миттєво помер, у Стейсі в дихальних шляхах утворилася сажа, сигналізуючи про те, що вона померла від вдихання диму, а не від вогнепального поранення.
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Адвокати Бернарда стверджували, що він боявся, що з ним станеться, якщо відмовиться виконувати накази В'яльви. Останнього, до речі, стратили у вересні. Інших причетних до інциденту ув’язнили, коли їм було менше 18 років, і вони класифікуються як неповнолітні.
Адвокати Бернарда наполягли на тому, що йому слід дати довічне ув'язнення без умовно-дострокового звільнення. Аргументували це тим, що чоловік протягом усього часу перебування у в'язниці добре поводився і працював з інформаційно-роз'яснювальними програмами, щоб уберегти людей від участі у злочинах.
Брендон Бернард з рідними / Фото deathpenaltyinfo.org
Що відомо про апеляцію Бернарда
Бернард просив про відстрочку виконання вироку, однак Верховний суд відхилив його прохання. П'ятеро з 9-ти присяжних у цій справі, що залишилися живими, а також американський прокурор, який вимагав смертного вироку для Бернарда, публічно закликали скасувати вищу міру покарання.
Окрім того, десятки тисяч людей закликали чинного президента США Дональда Трампа помилувати Бернарда, в тому числі сенатори Річард Дж. Дурбін і Корі Брукер. Провідні адвокати Аллен Дершовіц та Кен Старр також приєдналися до команди захисту Бернарда.
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Що писала Кардашян про Бернарда
Також зірка реаліті-шоу Кім Кардашян писала численні твіти про справу Бернарда напередодні його страти, закликаючи своїй підписників взяти участь у цій справі та підвищити обізнаність. Кардашян наводила аргументи, чому Бернарда не варто страчувати:
- На той момент йому було 18 років.
- Він не був стрільцем.
- Прокурор та 5 присяжних зараз підтримують помилування.
- Він провів десятиліття у в'язниці без виписки, допомагаючи молоді, яка ризикує.
- Є двопартійна підтримка для пом'якшення вироку.
Після звістки про страту Бернарда Кардашян опублікувала низку твітів щодо цього.
Дещо особливе, що я дізнався про Брендона Бернарда, це те, що окрім своєї роботи з молоддю, він також дуже любить в'язати гачком. Цього тижня він сказав мені, що хотів би мати більше часу до страти, щоб міг зв'язати мені гачком ковдру,
– мовиться в одному з дописів Кардашян.
Зауважимо, що до кінця президентства Трампа заплановані ще 4 страти. Якщо всі 5 відбудуться, пан Трамп контролюватиме більшість страт президента США за останнє століття. Трамп також стане президентом, при якому за пів року виконали найбільшу кількість смертних вироків, винесених на федеральному рівні.
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