Засудженого до смертної кари Брендона Бернарда стратили 10 грудня в штаті Індіана після того, як Верховний суд США відмовив в останню хвилину у проханні про помилування. 40-річного Бернарда засудили за вбивство в 1999 році, коли він був підлітком. Бернард – наймолодший злочинець, якого федеральний уряд стратив за майже 70 років.

Страта Брендона Бернарда

Бернард сказав родині подружжя, яке він вбив, що йому шкода, перш ніж помер в результаті смертельної ін'єкції. Злочинця оголосили померлим о 21:27 за місцевим часом у виправній установі в місті Терре-Хаут. Більше про історію Бернарда – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Вибачте. Ці єдині слова, які я можу сказати, повністю фіксують те, що я відчуваю зараз і те, що відчував у той день,

– протягом 3 хвилин спокійно промовляв Бернард до родини жертв.

Страта злочинця затягнулася на понад 2 години після того, як адвокати Бернарда марно просили Верховний суд зупинити її.

Що відомо про злочин Бернарда

Бернарда засудили до смертної кари за причетність до вбивства громадських і релігійних діячів, які займалися справами молоді в Айові, Тодда та Стейсі Беглі у червні 1999 року.

На той момент Бернарду було 18 років. Він був одним із 5 підлітків, яких звинуватили у пограбуванні пари та примусі їх залізти до багажника їхньої машини у Техасі.



Вбиті Тодд і Стейсі Беглі / Фото The Sun

Подружжя Беглі застрелив 19-річний співучасник злочину Крістофер В'яльва, коли пара лежала в багажнику. Це сталося перед тим, як Бернард запалив це авто.

Позиції сторін захисту та обвинувачення

Сторона захисту заявляла, що Тодд та Стейсі Беглі, ймовірно, загинули до того, як авто підпалили. А незалежний слідчий, найнятий захистом, заявляв, що Стейсі до пожежі була "медично мертва".

Однак свідчення обвинувачення під час судового розгляду стверджували, що хоча Тодд Беглі миттєво помер, у Стейсі в дихальних шляхах утворилася сажа, сигналізуючи про те, що вона померла від вдихання диму, а не від вогнепального поранення.

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Адвокати Бернарда стверджували, що він боявся, що з ним станеться, якщо відмовиться виконувати накази В'яльви. Останнього, до речі, стратили у вересні. Інших причетних до інциденту ув’язнили, коли їм було менше 18 років, і вони класифікуються як неповнолітні.

Адвокати Бернарда наполягли на тому, що йому слід дати довічне ув'язнення без умовно-дострокового звільнення. Аргументували це тим, що чоловік протягом усього часу перебування у в'язниці добре поводився і працював з інформаційно-роз'яснювальними програмами, щоб уберегти людей від участі у злочинах.



Брендон Бернард з рідними / Фото deathpenaltyinfo.org

Що відомо про апеляцію Бернарда

Бернард просив про відстрочку виконання вироку, однак Верховний суд відхилив його прохання. П'ятеро з 9-ти присяжних у цій справі, що залишилися живими, а також американський прокурор, який вимагав смертного вироку для Бернарда, публічно закликали скасувати вищу міру покарання.

Окрім того, десятки тисяч людей закликали чинного президента США Дональда Трампа помилувати Бернарда, в тому числі сенатори Річард Дж. Дурбін і Корі Брукер. Провідні адвокати Аллен Дершовіц та Кен Старр також приєдналися до команди захисту Бернарда.

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Що писала Кардашян про Бернарда

Також зірка реаліті-шоу Кім Кардашян писала численні твіти про справу Бернарда напередодні його страти, закликаючи своїй підписників взяти участь у цій справі та підвищити обізнаність. Кардашян наводила аргументи, чому Бернарда не варто страчувати:

На той момент йому було 18 років.

Він не був стрільцем.

Прокурор та 5 присяжних зараз підтримують помилування.

Він провів десятиліття у в'язниці без виписки, допомагаючи молоді, яка ризикує.

Є двопартійна підтримка для пом'якшення вироку.

#BrandonBernard should not be executed:

1. He was 18 at the time.

2. He was not the shooter.

3. The prosecutor and 5 of the jurors now support clemency.

4. He’s spent decades in prison w/out a write up, helping at risk youth.

5. There’s bipartisan support for his commutation. pic.twitter.com/18GugdtuOs — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020

Після звістки про страту Бернарда Кардашян опублікувала низку твітів щодо цього.

Дещо особливе, що я дізнався про Брендона Бернарда, це те, що окрім своєї роботи з молоддю, він також дуже любить в'язати гачком. Цього тижня він сказав мені, що хотів би мати більше часу до страти, щоб міг зв'язати мені гачком ковдру,

– мовиться в одному з дописів Кардашян.

Something special I learned about #BrandonBernard is that in addition to his work with youth, he also really likes to crochet. He told me this week he wishes he had more time before his execution so he could crochet me a blanket. — Kim Kardashian West (@KimKardashian) December 10, 2020

Зауважимо, що до кінця президентства Трампа заплановані ще 4 страти. Якщо всі 5 відбудуться, пан Трамп контролюватиме більшість страт президента США за останнє століття. Трамп також стане президентом, при якому за пів року виконали найбільшу кількість смертних вироків, винесених на федеральному рівні.