Країни-члени Європейського Союзу розглянули стратегію дій на випадок провалу переговорів про торговельні відносини з Великобританією. Також включили можливе відновлення переговорів після закінчення крайнього терміну.

Є ризик того, що 2 сторони занадто закріплять на своїх позиціях, щоб укласти угоду до крайнього терміну. Про це повідомили на сайті The Telegraph.

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Під час виступу на засіданні комітету у закордонних справах Національних зборів міністр закордонних справ Франції Жан-Ів Ле Дріан попередив, ймовірно те, що угоду про майбутні відносини Євросоюзу та Великої Британії так і не буде укладено.

Наразі гіпотеза "без угоди" є дуже правдивою гіпотезою, на жаль, ймовірною сьогодні,

– сказав Дріан.

Він зазначив, що відома здатність британців вибудовувати тактику, однак час для неї пройшов. "Ігри закінчилися, ми підійшли до кінця", – додав міністр.

Сторона ЄС готується до будь-якого результату

Це означає, що між 15 жовтня і серединою листопада 2020 року все повинні вирішити. Ле Дріан пояснив, що сторона Євросоюзу готується до будь-якого результату. На засідання Європейської ради 15 – 16 жовтня у Брюсселі Brexit буде центральним питанням порядку денного.

У листі-запрошенні на саміт ЄС главам держав і урядів країн Євросоюзу голова Євроради Шарль Мішель зазначив: "В інтересах обох сторін укласти угоду до кінця перехідного періоду. Однак це не може статися за будь-яку ціну. Найближчі дні будуть вирішальними".