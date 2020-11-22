У Великій Британії готові послабити коронавірусні обмежень на період Різдвяних свят. Ця система буде діяти з 22 по 28 грудня, якщо її погодять з урядами Шотландії, Уельсу та Північної Ірландії.

У цей період люди зможуть відвідувати різдвяні церковні служби. Про це заявив прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон, повідомляє Sky News.

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Окрім цього, в обмежений період зможуть працювати паби і ресторани.

Незабаром Борис Джонсон публікує свій "зимовий COVID-план". В офісі прем'єра заявили: "У ньому також буде вказано, як люди зможуть побачити своїх близьких на Різдво, попри те, що міністри ясно дали зрозуміти, що це не буде звичайним святковим періодом".

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Лапландія, яка є однією з основних новорічних локацій у світі, буде відкритою для туристів. Зокрема можна буде потрапити в резиденцію Санта-Клауса. Однак мандрівники мають дотримуватись певних карантинних умов та може виникнути проблема з доїздом, адже авіасполучення з Фінляндією наразі зведено до мінімуму.

Різдвяні ярмарки очікуються в столиці Австрії – Відні. Однак як відвідувачі, так і персонал повинні бути у масках. Також значно зменшили кількість прилавків, аби забезпечити дотримання необхідної дистанції.