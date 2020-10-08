В Україні знову запрацює британська експорто-кредитна агенція з можливістю видачі кредитних гарантій. Їхній максимальний розмір складає 2,5 мільярда фунтів стерлінгів. Також Володимир Зеленський підписав Меморандум про взаєморозуміння між Державним секретарем Її Британської Величності та Кабінетом Міністрів України.

Відповідну угоду підписали Україна та Велика Британія 8 жовтня. Про це повідомляє пресслужба уряду Британії.

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За інформацією британського уряду, UKEF відновлює роботу на українському ринку з підтримки британського експорту й тепер може надати кредитні гарантії до 2,5 мільярда фунтів стерлінгів для британсько-українських торговельних контрактів.

Хто зможе скористатися підтримкою

Підтримкою з боку UKEF зможуть скористатися конкретні галузі, визначені у Меморандумі про взаєморозуміння з урядом України.

Пріоритетними секторами співпраці є:

оборона,

сільське господарство,

інфраструктура,

енергетика,

охорона здоров'я.

В Офісі Президента вже повідомили, що 1,25 мільярда підуть на спільне з Британією виробництво ракетних катерів для ЗСУ України.

Це має суттєво підвищити ефективність і скоротити терміни реалізації спільних проєктів у оборонній сфері, що є критично важливим в умовах загострення ситуації, що триває в Чорноморському регіоні,

– мовиться у повідомленні.

Також Володимир Зеленський наголосив, що це – нова сторінка українсько-британської співпраці та безпрецедентна подія для України.

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Деталі кредиту

Кредити видаватимуться на 10 років під дуже привабливу ставку – 2,5% у євро та 3,5% – у фунтах стерлінгів.

Пільговий період кредиту, коли можна не виплачувати відсотки, – три роки, рівень локалізації британської частки виробництва – 20%, а це найнижча аналогічна вимога серед інших експортно-кредитних агенцій Заходу.

Це означає, що кредит може видаватися за умови залученості британських виробників лише на п’яту частину.

Зауважимо, що 8 жовтня Україна та Британія підписали Угоду про політичне співробітництво, вільну торгівлю та стратегічне партнерство, яка замінить Угоду про асоціацію у торгівлі з Британією після Brexit.