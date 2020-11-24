Чотири країни Сполученого Королівства послаблять карантинні обмеження на період Різдва. Зокрема, протягом 5 днів люди зможуть зустрічатися з рідними, подорожувати між країнами або регіонами.

Сім'ї по всій Британії зможуть сформувати "різдвяну бульбашку" з двома іншими сім'ями протягом 5-денного вікна у святковий період. Про це повідомляє Sky News.

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У період з 23 по 27 грудня люди зможуть зустрітися з цими 2 іншими сім'ями у своїй бульбашці. Зробити це можна у приватному будинку, храмі, відкритому громадському місці. Однак бульбашку з 3 сімей не можна потім розширити чи змінити.

Обмеження на поїздки по всій Британії також знімуть на 5 днів. Люди зможуть подорожувати між країнами або між регіонами з різними рівнями коронавірусної небезпеки.

Жителі Північної Ірландії матимуть можливість подорожувати ще 1 день по обидві сторони 5-денного вікна, аби дозволити собі перельоти.

Міністр уряду Майкл Гоув, який головував на нараді з приводу послаблення обмежень, зазначив, що Різдво цього річ буде не таким, як у минулі роки.

Але всі уряди погодилися, що ми повинні збалансувати необхідність захисту громадського здоров'я з тим, щоб також дозволити людям бути зі своїми близькими,

– наголосив Гоув.

Напередодні прем'єр Борис Джонсон оголосив про свій зимовий план боротьби з коронавірусом.

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