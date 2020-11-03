У Великій Британії невідомий поклав 1 мільйон фунтів стерлінгів на те, що кандидат у президенти Джозеф Байден переможе свого суперника Дональда Трампа на виборах у США.

Ставки зробили на найбільшій у світі біржі онлайн-ставок. Про це пише CNN.

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Це найбільша ставка за всю історію президентських виборів в США. Її зробили ще 29 жовтня. Якщо ця людина виграє, то отримає назад 150% від закладених грошей. Тобто, всю ставку і зверху ще половину від неї (ще приблизно 700 тисяч доларів).

Однак американці не мають можливості робити ставки на результати виборів. У штатах це заборонено законом. Тому багато хто, щоб поставити ставку користується британськими біржами і букмекерами.

Цікаво! За даними Forbes, на підсумки президентських виборів США вже зробили загалом ставок на 367 мільйонів доларів. Очікується, що ця цифра виросте до 500 мільйонів доларів.

Що каже статистика

Важливо те, що понад половини гравців – 66% – поставили на Байдена. Експерти кажуть, що це може бути гарною ознакою. Оскільки часом гравці можуть точніше передбачити результати події, ніж соціологічні опитування.

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