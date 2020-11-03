Мільйон фунтів на перемогу Байдена: у Британії роблять приголомшливі ставки на вибори США
У Великій Британії невідомий поклав 1 мільйон фунтів стерлінгів на те, що кандидат у президенти Джозеф Байден переможе свого суперника Дональда Трампа на виборах у США.
Ставки зробили на найбільшій у світі біржі онлайн-ставок. Про це пише CNN.
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Це найбільша ставка за всю історію президентських виборів в США. Її зробили ще 29 жовтня. Якщо ця людина виграє, то отримає назад 150% від закладених грошей. Тобто, всю ставку і зверху ще половину від неї (ще приблизно 700 тисяч доларів).
Однак американці не мають можливості робити ставки на результати виборів. У штатах це заборонено законом. Тому багато хто, щоб поставити ставку користується британськими біржами і букмекерами.
Що каже статистика
Важливо те, що понад половини гравців – 66% – поставили на Байдена. Експерти кажуть, що це може бути гарною ознакою. Оскільки часом гравці можуть точніше передбачити результати події, ніж соціологічні опитування.
Вибори президенти США 2020: коротко
- Це 59-ті президентські вибори у Сполучених Штатах. Попереднє голосування вже відбулося, і у ньому, зокрема, взяли участь головні претенденти на президентську посаду – Байден і Трамп. А 3 листопада 2020 року проходить основне голосування.
- Байдена обрали кандидатом на посаду американського президента 18 серпня на з’їзді Демократичної партії. Трампа обрали кандидатом від республіканців на з’їзді партії 24 серпня.
- Через спалах коронавірусу кандидати відмовились від класичної кампанії: скасовано мітинги та зустрічі з виборцями.
- Відомо також, що проголосувати на цих виборах можна й українською.
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