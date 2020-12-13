У Британії б'ють на сполох та закликають магазини запастися продуктами: причина
Рада міністрів Великобританії рекомендує магазинам запастись продуктами. Річ у тім, що уряд побоюється дефіциту, якщо країна вийде з ЄС без торговельної угоди.
Виробників вже попередили про те, що можливо бракуватиме овочів у наступні 3 місяці. Про це повідомляє видання The Sunday Times.
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Фахівці прогнозують, що відсутність угод спричинить панічні покупки та ажіотаж. Він може бути більшим ніж той, що спостерігався у перші місяці пандемії коронавірусу.
Крім того, влада радить постачальникам ліків, медичного обладнання і вакцин запастися товарами, яких би вистачило на 6 тижнів.
Ціни на продукти зростуть
Також прогнозують, що в разі Brexit без угоди ціни на продукти можуть зрости на 3 – 5%, а брак свіжих продуктів триватиме кілька місяців. Ціни на окремі види сирів можуть вирости на 55%. Збільшиться також вартість інших молочних продуктів, м'яса, що поставляються зараз з ЄС.
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