Глава МВС України Арсен Аваков у Лондоні провів зустріч з британською колегою Пріті Петел. У ході переговорів вони домовилися про візит в Україну британських спеціалістів, які ознайомляться з процесами оформлення й видачі біометричних документів.

Переговори відбулися в межах візиту Президента України Володимира Зеленського до Лондона, пояснює Міністерство внутрішніх справ України.

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Під час перемовин вони приділили питанням співробітництва в міграційній політиці, кібер- і транскордонній злочинності, а також оперативному обміну даними між державами.

З міністеркою Пріті Петел домовились відпрацювати механізми боротьби з транскордонною і кіберзлочинністю, нелегальною міграцією і щодо оперативного обміну даними. Ми готові співпрацювати у двосторонньому порядку,

– зазначив Арсен Аваков.

Також міністри домовилися про спільні візити українських і британських експертів у сфері внутрішньої безпеки. Зокрема найближчим часом Україну відвідає британська делегація для ознайомлення з процесами оформлення й видачі біометричних документів.

Натомість українські фахівці поїдуть у Велику Британію для ознайомлення з новітньою системою захисту паспортів і проведення експертизи документів. Також наші експерти ознайомляться з системою фіксації правопорушень, їхньої обробки й аналізу для можливого запровадження в Україні.



Зустріч Арсена Авакова й Прісті Петел / Фото МВС України