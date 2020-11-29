Винищувачі Typhoon Королівських військово-повітряних сил Великої Британії 28 листопада вилітали на перехоплення російських далеких патрульних протичовнових літаків Ту-142. Адже росіяни своїми польотами створюють реальну небезпеку для цивільної авіації у регіоні.

Британці перехопили російські літаки над Північним морем

Винищувачі Typhoon сил швидкого реагування Великої Британії вилітали на перехоплення російських військових літаків. Про це мовиться у повідомленні на офіційному сайті Королівських ВПС 28 листопада.

До слова Росія стверджує, що перехопила літак США над Чорним морем

Чи порушили літаки Росії міжнародні норми

Ні, росіяни летіли у міжнародному повітряному просторі, але дуже близько від повітряного простору Британії (неподалік узбережжя Шотландії над Північним морем).

У Британії вважають, що подібні дії росіян слід ретельно контролювати.

Цікаво, що супроводжувати літаки Росії довелося доволі довго – для винищувачів викликали навіть літаки-заправники Voyage з авіабази Брайз-Нортон.

Які літаки Росії перехопили британські ВПС

Мовиться про 2 патрульних Ту-142 Bear F. Їхнє цільове призначення – протичовнові бойові дії та морське патрулювання. Сайт Королівських ВПС опублікував і фото.



Російський Ту-142 Bear F, перехоплений британцями / Фото RAF