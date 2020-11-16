У Китаї Генеральний консул Великої Британії Стівен Еллісон допоміг дівчині, яка тонула. Інцидент трапився, коли 24-річна студентка скотилася зі скелі й впала у річку.

У той самий час, коли трапився прикрий випадок, британський консул був недалеко від водойми. Про це повідомляє BBC.

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Як зазначено в повідомленні, коли Еллісон побачив, що дівчина була непритомною у воді, то одразу пірнув у річку, щоб їй допомогти.

Зокрема, на відео очевидців інциденту видно, що спершу дівчина намагалася врятуватися самостійно, але потім зникла під пішохідним мостом.

We are all immensely proud of our Chongqing Consul General, Stephen Ellison, who dived into a river on Saturday to rescue a drowning student and swim her to safety. pic.twitter.com/OOgXqsK5oe — UK in China (@ukinchina) November 16, 2020

У BBC повідомили, що британський дипломат має чималий досвід у тріатлоні. На відеокадрах також видно, що Еллісону допоміг прикріплений до мотузки рятувальний круг, який йому кинули інші свідки інциденту.

Вона була без свідомості, не дихала, і ми боялися найгіршого,

– зазначив Еллісон.

Консул повідомив, що після того, як вони відпливли вбік, дівчина знову почала дихати. Він повідомив, що студентка була дуже наляканою та довго приходила до тями після пережитого.

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Після того, як дівчина опритомніла, вона висловила вдячність своєму рятувальникові та запросила його на вечерю зі своєю родиною. Водночас жителі міста, у якому трапився інцидент, запропонували Еллісону сухі речі.