Провідний букмекер України у світі кіберспорту компанія Parimatch запускає нову рекламну кампанію.

Мета кампанії – підвищити впізнаваність і популярність кіберспорту в країні, а також об'єднати аудиторію, яка тільки в Україні вже налічує понад два мільйони людей. Ця кількість буде тільки зростати, адже недавно кіберспорт також був визнаний офіційним видом спорту в Україні.

Кіберспорт отримав величезний поштовх до розвитку у зв'язку з пандемією коронавірусу. У той час, як спортивні змагання, включаючи Євро-2020 і Олімпіаду, були скасовані, трансляції кіберспортивних баталій продовжили збирати величезну кількість глядачів.

Фанати не могли не помітити, що після кожної успішної дії в грі тіммейти віддають один одному кулаки в знак підтримки бойового духу команди. І, щоб показати, як саме це відбувається, Parimatch запускає новий крутий ролик.

У ньому показується, як кулак подорожує по особливому світу, невід'ємною частиною якого є кіберспорт і де кожна людина може бути кіберспортсменом. Турніри вже збирають армії фанатів як перед дисплеями гаджетів, так і на стадіонах, і де вони можуть підтримати своїх кумирів як кулаком, так і ставкою. Фанати кіберспорту помітять на відео і справжніх легенд кіберспорту, наприклад, Зевса, амбасадора компанії Parimatch і чемпіона світу у двох версіях Counter-Strike. Ролик показує, що за кіберспортом майбутнє, де молодь вже відчуває себе як вдома.