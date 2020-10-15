Ірландська авіакомпанія Ryanair з листопада 2019 року по березень 2020 виконуватиме лише 40% рейсів в порівнянні з аналогічним періодом рік тому. Причина – зниження кількості бронювань.

Ryanair скорочує кількість польотів

Раніше авіаперевізник планував здійснювати 60% рейсів. Про це йдеться у пресрелізі Ryanair.

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Однак тепер прийняли рішення у листопаді – березні скоротити їх до 40% у порівнянні з цим же періодом торік. Авіакомпанія сподівається підтримувати завантаженість рейсів на рівні приблизно 70%.

Ryanair пов'язує падіння замовлень, особливо на листопад – грудень 2020 року, з обмеженнями на поїздки, введеними країнами ЄС і урядом Британії.

Нам дуже жаль скорочувати зимовий розклад, але це стало неминучим через неефективне управління авіаперевезеннями в ЄС, – зазначає лоукостер.

Компанія очікує, що у 2020 фінансовому році перевезе 38 мільйонів пасажирів. Хоча ще у липні прогнозували 60 мільйонів.

Авіаперевізники зазвичай можуть прогнозувати довгостроковий попит і заздалегідь складати розклад. Але цьогоріч представники галузі змушені регулярно міняти плани через пандемію коронавірусу на карантинні обмеження у зв’язку з цим.

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Що відомо про скорочення рейсів інших авіакомпаній