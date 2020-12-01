Поліція Брюсселя зупинила секс-вечірку в одному з барів столиці. Правоохоронці затримали 25 людей, серед них був євродепутат. ЗМІ пишуть, що це, ймовірно, представник партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

Про інцидент у столиці Бельгії повідомляють одразу кілька місцевих видань. Зокрема, La Derniеre Heure, Het Nieuwsblad.

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За інформацією прокуратури, секс-вечірка відбулася 27 листопада на одній з центральних вулиць Брюсселя поблизу штаб-квартири столичної поліції.

Правоохоронці затримали 25 її учасників. Більшість з них були чоловіками. Їх оштрафували за порушення карантинних обмежень, впроваджених через коронавірус.

Коли поліція прибула, учасники вечірки були майже голі та грали у гру.

Цікаво, що на вечірці також були присутні кілька дипломатів і член Європейського парламенту. Євродепутат начебто пробував втекти через жолоб на даху, однак поліція все ж змогла його арештувати. Поліцейські також виявили у будинку наркотики.

За інформацією ЗМІ, затриманий є одним із засновників "Фідес" – партії прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Медіа припускають, що мова може йти про Йожефа Саєра, який несподівано подав у відставку 29 листопада.

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