Україна отримала прямий захист в тексті Будапештського меморандуму. Він передбачає, що країни-гаранти, а саме США, Велика Британія, Франція, Китай та Росія, гарантують територіальну цілісність та незалежність держави.

Якщо територіальній цілісності та безпеці щось загрожуватиме, Україна має право на термінові консультації зі всіма країнами-гарантами. Про це у прямому ефірі 24 каналу розповів український дипломат Олександр Чалий, один із розробників меморандуму.

Важливо Всеукраїнське опитування Зеленського: в ОП підтвердили усі 5 питань

Чому Будапештський меморандум – це важливо

За його словами, ключовим моментом, якого не розуміють критики меморандуму, є те, що Україна отримала ці гарантії під приєднання до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї та відмову від ядерного статусу, який де-факто вона мала на момент розпаду СРСР.

"У світі дуже серйозно ставляться до цього документа. Але Україна ще ніколи не апелювала до гарантій Будапешту. Я дуже задоволений. Це буде історичною подією, якщо президент винесе це питання на референдум (всенародне опитування – 24 канал)", – вважає Чалий.

Багато людей не дуже бажають президенту успіху. Вони не хочуть, аби це питання було серед тих, які президент планує поставити перед народом під час місцевих виборів 25 жовтня,

– зауважив дипломат.

Він додав, що про формулювання можна ще подумати, але загалом суть питання від Зеленського зрозуміла. Воно полягає в тому, чи хоче український народ, аби країна будувала свою безпеку та відновлення територіальної цілісності не лише на підставі Мінських домовленостей, але й активно використовуючи позиції та гарантії Будапештського меморандуму.

Одне з питань на всеукраїнському опитуванні 25 жовтня може звучати так: "Чи підтримуєте ви право України на використання безпекових гарантій визначених Будапештським меморандумом для відновлення її державного суверенітету й територіальної цілісності?"

Чалий підкреслив: оскільки зрозуміло, що Мінський процес, принаймні так, як його бачить Україна, зайшов в глухий кут, таке питання Зеленського є вчасним. На його думку, український народ підтримає таку позицію глави держави.

Приклад України важливий, – Чалий

Дипломат наголосив, що Будапештський меморандум – це єдиний документ, на базі якого Україна може сформулювати дуже сильну позицію у міжнародній спільноті.

Суть позиції полягає в такому: якщо країни-гаранти, зокрема Росія, не підуть на реальний діалог та заходи, які підтримуватимуть нашу територіальну цілісність та незалежність, то Україна має абсолютне право на відновлення ядерного циклу,

– зазначив Чалий.

За його словами, це питання може підірвати весь режим нерозповсюдження ядерної зброї. Ба більше, приклад України дуже важливий. Адже якщо вона не отримає підтримки в рамках Будапештського меморандуму, якщо чітко заявить про свою позицію, це означатиме, що ні Північна Корея, ні Іран, ні інші країни, які досягають ядерного порогу, не віритимуть гарантіям країн-членів Радбезу ООН.

План "Б" для України

Чалий переконаний: винесенням цієї теми на всеукраїнське опитування президент дає чіткий сигнал як союзниками, так і супротивникам України. Мовляв, він хоче по-новому запустити переговорний процес і дає новий стратегічний вимір. Можливо, це якраз є планом "Б".

І президент хоче на цей план "Б" отримати підтримку саме українського народу. Вона йому потрібна як на зовнішній арені – щоб показати, що за цим стоїть підтримка українців, так і всередині країни, – підкреслив дипломат.

Адже, на його думку, якби Зеленський зараз поставив би це питання у міжнародну площину, то було б дуже багато критики всередині країни. Натомість, отримавши певний рекомендаційний мандат українського народу, президент зможе його далі ефективно використати.

Важливо! ОП пропонує разом з місцевими виборами 25 жовтня провести опитування, яке, на відміну від конституційного референдуму, не матиме прямих юридичних наслідків. Детальніше про це – за посиланням.

Повний коментар Олександра Чалого: відео 24 каналу