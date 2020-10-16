Нарешті відомі всі 5 запитань, які чинна влада хоче поставити українцям під час всенародного опитування 25 жовтня. Останнє з них стосується Будапештського меморандуму та безпекових гарантій для України.

Річ у тім, що ці гарантій були порушені не лише у 2014 році, коли Росія вторглася у Крим та розв’язала війну на Донбасі, а ще раніше. Про це мовиться у повідомленні на сайті Офісу Президента.

Важливо Зеленський назвав ще 3 питання, які будуть на всеукраїнському опитуванні

Там також пригадали прикордонне протистояння у 2003 році в конфлікті навколо острова Тузла чи "газові війни". Це все теж загрожувало територіальній цілісності, а також було проявами економічного тиску для підкорення своїм власним інтересам України.

Світ не відреагував належним чином на такі порушення зобов’язань, які наростали з роками, призвівши в підсумку до прямої збройної агресії. Настільки відверте ігнорування безпекових зобов'язань перед Україною ставить під сумнів для будь-якої іншої держави світу вагу підписів і обіцянок представників держав-гарантів меморандуму,

– мовиться у повідомленні.

У Зеленського вважають, що зараз потрібна актуалізація положень Будапештського меморандуму, оскільки його подальше невиконання може заблокувати досягнення нових дипломатичних рішень у сфері глобальної безпеки.

"Саме тому президент Зеленський запропонував п’яте питання для загальнонаціонального опитування 25 жовтня щодо Будапештського меморандуму: "Чи потрібно Україні підняти сьогодні на міжнародному рівні питання: або всі підписанти меморандуму виконують взяті на себе зобов’язання, або ніхто?". Нашій державі потрібен мандат від народу для того, щоб звертатися до держав-підписантів Меморандуму щодо виконання їхніх зобов’язань", – пояснили в ОП.

Там вважають, що актуалізація положень Будапештського меморандуму може допомогти державі поновити втрачені від 2014 року можливості та створити значно міцніші переговорні позиції разом щодо Донецька, Луганська і Криму.

Що таке Будапештський меморандум? Це міжнародна угода, що була укладена в 1994 році між Україною, США, Росією та Великою Британією. У ній йшлося про подальший неядерний статус України, а також містилися пункти про гарантії суверенітету та безпеки для України. Документ набрав чинності відразу після підписання.



Всеукраїнське опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу