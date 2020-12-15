Британія розпочала масову вакцинацію населення від коронавірусу. Щоправда, українцям на неї ще треба зачекати, принаймні, до літа 2021 року. Однак тут не все так просто, в принципі, як зі всіма іншими нагальними питаннями.

Про МОЗ, вакцину, локдаун та нелогічні обмеження – у новому випуску відеоблогу "Підгорає" на 24 каналі.

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Вакцинація

Однак політики вже встигли заплутати українців – то вакцина буде весною, то влітку, то у січні. І це, я зауважу, новини лише одного тижня. Та й по факту ми наразі ділимо шкіру невбитого ведмедя. Так, у нас є домовленість з COVAX. Так, вони обіцяли нам вакцину для 20% населення безоплатно. Але це та вакцина, яка не піде в аптеки, не піде у приватні клініки, не піде це я звісно загнула, не має піти, бо нею мають вакцинувати найвразливіші категорії населення. Робити це до речі будуть у 3 етапи.

Спочатку медпрацівники, військові, працівники соцсфери та люди старшого віку, що проживають у інтернатах.

Далі люди старші за 60, вчителі, поліція, ДСНС та увязнені.

І на третьому всі решта.

Однак нещодавно Михайло Радуцький заявив: "Насамперед це медичні працівники, це військові, поліція, національна гвардія, літні люди із групи ризику". Я зрозуміла, значить знову все перемішалося. Перша група з другою групою, всі разом і кожен окремо. Може я надто вибаглива до наших посадовців, але, зрозумійте, це ж не єдиний приклад неузгоджених дій та плутанини у власних словах. Пригадати хоча би карантин вихідного дня.



Чи готові українці вакцинуватись / Інфографіка 24 каналу

То коли буде локдаун

А тепер правило, у якому не має виключень, підтверджує й історія з запровадженням локдауну. Спочатку Київська школа економіки, на яку так люблять посилатися наші урядовці, рекомендує, терміново і попри все запровадити короткостроковий, але дуже жорсткий локдаун у грудні. Наші урядовці, кажуть – дякуємо, почули, зараз ми поспілкуємося з місцевими головами і щось таки вирішемо. Спілкуються. А потім беруть і на засіданні Кабміну ухвалюють геть іншу дату, яку ні з ким не узгоджували.

Було прийнято рішення, про те що з 8 до 24 січня 2020 року в Україні будуть запроваджені посилені карантинні обмеження. Назвем їх зимові канікули заради безпеки,

– зазначив Шмигаль.

Утім усі сходяться на одному, дякуємо що попередили за місяць. Встигнемо підготуватися, попередити співробітників, що всі вони сидітимуть вдома без зарплат, не купуватимемо зайвого знову ж таки. Але (ви вже розумієте до чого я хилю) – це знову не точно.

"На сьогодні ми спостерігаємо за зростанням захворюваності. Він стабілізувався. Якщо буде різке зростання захворюваності перед новорічними святами, то треба буде вводити карантин раніше", – заявив Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

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Що ж так все складно у нас. Треба було завчасно проголосувати, завчасно всіх попередити, завчасно назвати дати, щоб потім сказати, навіть не думайте, що ви там щось собі сплануєте. Бо ми можемо змінити своє рішення за 8 днів до будь-якої дати. А що ж нам тоді робити? Я не говорю про якісь довгострокові плани, як нам життя на найближчий місяць спланувати? Купувати чи ні квитки, бронювати чи ні готелі, банально брати чи не брати абонемент у спорт зал.

"Здорова Україна" від Зеленського

Так, може це все не сутєво, але це єдине те приємне, що у нас залишилось у 2020 році. А якщо вже заговорили за спорт. Так займатися ним навіть президент закликав. Пам'ятаєте – "Здорова Україна"? Програма що має об'єднати усіх від Заходу до Сходу і від Півночі до Півдня?

Бути здоровим бажання кожного з нас. І мною ініційовано розробку національної програми "Здорова Україна"… Це необов'язково лише фізичні речі, це корисні звички, профілактика і правильне харчування, активність, це коли українці з дитинства долучені до спорту,

– розповів Володимир Зеленський.

Так от щодо спорту. Дивіться, яка суперечлива ситуація знову у нас намалювалася. Днями побачила соціальну рекламу від МОЗ, після якої займатися спортом не те що не тягне, а прямо таки відвертає. Так ви не помилились, це погребальна плита, з ініціалами померлої людини, яка виїжджає з бігової доріжки.



Кадр з соціальної реклами МОЗ / Скриншот з відео

Знову неузгодженість дій? Центр громадського здоров'я каже танцюй, займайся спортом, давай будь активним. МОЗ каже: "Ні, краще не треба".

І я ж прекрасно розумію, що влада має щось робити. Але це щось все більше нагадує хаос, ніж зважені і конструктивні рішення. Нас постійно кидає із крайнощів у крайнощі.

Ми то запроваджуємо локдаун, коли кількість хворих сягає 20 осіб, то даємо всім відсяткувати Новий рік на повну.

Ми закриваємо спортзали і кафе, але дозволяємо працювати готелям і курортам у Буковелі та Драгобраті.

Ми забороняємо працювати кінотеатрам, куди й так ходять одиниці, і запускаємо додаткові потяги Укрзалізниці, де відстань між пасажирами, навіть не пів метра, а обличча до обличча.

Ми постійно прагнемо у Європу, і постійно робимо все не так як в Європі, намагаючись винайти свій власний велосипед.

На ряду з цим, є цифри, які ніхто не спростує. Люди старші за 60 років, це та основна категорія населення, хто має найбільше ускладнень після коронавірусу. Це майже 11 мільйонів українців. При цьому для них усе, навіть під час локдауну, залишається дозволеним: транспорт, аптеки, магазини. І є молодь. Для якої під заборону потрапляє знову ж таки усе кафе, кіно, спортзали та решта закладів.

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Тож, дорога владо, ми розуміємо усі ризики коронавірусу, чесно. Але логіку вашу зрозуміти все ніяк не виходить. А тому і дотримуватися обмежень, бо ви "так сказали" нам важко. І "так треба" – з нами не працює. І навіть "ми так вирішили" – теж не аргумент. Тому краще 3 рази подумайте, 7 разів все порахуйте, і один раз запровадьте.