Раніше Денис Шмигаль сказав, що через 15 років в Україні не буде з чого платити пенсії. Його слова вже спростували. Експерти кажуть, що можна розраховувати на пенсію навіть за 30 років.

Таку думку висловив економіст Олег Пендзин. Про це він сказав в інтерв'ю програми "Ранок" на 24 каналі.

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"Абсолютно впевнений, що пенсія у вас буде. Інше питання – якого розміру", – наголосив економіст.

Він зазначив, що потрібно розуміти, що на сьогодні у світі є практично у всіх країнах солідарна система. Але жодна країна цим не обмежується.

Рівні пенсійної системи

► За словами фахівця, так званий перший рівень пенсійної системи – солідарна.

► Другий рівень – обов'язкова накопичувальна.

"І практично в усіх країнах зі стабільними економіками серйозний додаток до пенсії для людини дає накопичувальна система", – наголосив Пендзин.

Що таке накопичувальна пенсійна система? Це коли кожен працівник має індивідуальний пенсійний рахунок, на який або роботодавець, або сам працівник сплачує внески. Пенсія у цьому випадку залежить лише від того, скільки за життя людина накопичила грошей.

Однак, як наголосив економіст, проблема накопичувальних систем є в усіх країнах зі слабкими економіками. Там інфляція і знецінення національної грошової одиниці зводить нанівець всі бажання створити якісь накопичувальні фонди.

У наших сусідів зі сходу були спроби це робити. Закінчувалося це, як правило, банкрутством пенсійних накопичувальних систем,

– пояснив Пендзин.

Він вважає, що доки в Україні не буде стабільної економіки з низьким рівнем інфляції, накопичувальна система, на жаль, не буде добре спрацьовувати.

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