Спікер Верховної Ради Дмитро Разумков запевнив, що у парламенті швидко відреагують на рішення КСУ про визнання неконституційними окремих положень закону про запобігання корупції та кримінальної відповідальності за недостовірне декларування. На це також відреагує і президент.

Разумков зауважив, що рішення КСУ серйозно сприйняли іноземні партнери України, відтак Рада має швидко доопрацювати законодавство з урахуванням позиції Конституційного Суду України. Про це він сказав під час робочого візиту до Німеччини, передає "РБК-Україна".

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За його словами, тиск неприпустимий на будь-яку гілку влади.

Але якщо ми виходимо з антикорупційної реформи, вона більше, ніж важлива для держави... Ви бачите реакцію наших іноземних партнерів. Вона, м'яко кажучи, досить серйозна. І ті досягнення, які були зроблені протягом кількох років... Я говорю і про НАБУ, і про САП, і про Вищий антикорупційний суд – це все маленькі, але важливі кроки у боротьбі з корупцією,

– пояснив Разумков.

Він також розповів про наслідки рішення КСУ. Зокрема, зауважив, що на рішення буде швидка реакція як з боку парламенту, так і з боку президента.

"Я впевнений, що досить швидко буде реакція з боку парламенту та президента. І ми будемо на законодавчому рівні допрацьовувати ті механізми, які є на сьогодні, для того, щоб система продовжувала працювати", – додав Разумков.

Зауважимо, що раніше представниця Верховної ради в КСУ Ольга Совгиря заявляла, що парламент відреагує на прогалини, які виникли в законодавстві. Вона додала, що будуть внесені законодавчі ініціативи для усунення положень, які визнані судом неконституційними.

Скандальне рішення КСУ: коротко про головне

27 жовтня Конституційний Суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального Кодексу України. Саме вона передбачає покарання за неправдиве декларування (штраф або позбавлення волі) чиновників державного або місцевого рівня.

Це рішення схвалили за позовом нардепів від ОПЗЖ і "За майбутнє". Останніх активно пов'язують з олігархом Коломойським.

НАЗК вже заявило, що прибрало з відкритого доступу реєстр електронних декларацій чиновників.

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