У Нагірному Карабаху ніякого референдуму не буде, – президент Азербайджану
Президент Азербайджану відзначився категоричною заявою щодо Нагірного Карабаху. Ільхам Алієв заявив, що ніколи не дасть згоди на проведення референдуму про самовизначення Нагірного Карабаху.
Водночас Алієв підкреслив, що не виключає культурну автономію вірмен у Карабасі. Його слова передає телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".
Важливо Конфлікт у Нагірному Карабасі: до чого призвів провал мирного врегулювання війни
Алієв заявив, що Азербайджан має намір повернути всі території, які вважає своїми.
У Нагірному Карабасі ніякого референдуму не буде. Ми з цим ніколи не погодимося. Зараз, коли велика частина територій повернута, про це не може бути й мови,
– наголосив президент Азербайджану.
Він також не виключив своєї зустрічі з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном під час візиту в Москву, однак, за його словами, він не отримував запрошення від російського лідера Володимира Путіна. Алієв вважає, що "перспективи мирного врегулювання конфлікту з чинним урядом Вірменії дуже далекі".
Що варто знати про конфлікт Вірменії та Азербайджану
- Загострення ситуації у Нагірному Карабасі відбулося 27 вересня.
- 9 жовтня представники Вірменії та Азербайджану прибули в Москву для тристоронніх консультацій з ситуації, що склалася і досягли угоди про перемир'я.
- Однак на наступний день у Баку почали заявляти про порушення умов договору з боку свого противники.
- І Вірменія, і Азербайджан налаштовані дуже рішуче. Так, прем'єр Вірменії Нікол Пашинян закликав свій народ боротися до кінця зі зброєю у руках.