Президент Азербайджану відзначився категоричною заявою щодо Нагірного Карабаху. Ільхам Алієв заявив, що ніколи не дасть згоди на проведення референдуму про самовизначення Нагірного Карабаху.

Водночас Алієв підкреслив, що не виключає культурну автономію вірмен у Карабасі. Його слова передає телеграм-канал "Раньше всех. Ну почти".

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Алієв заявив, що Азербайджан має намір повернути всі території, які вважає своїми.

У Нагірному Карабасі ніякого референдуму не буде. Ми з цим ніколи не погодимося. Зараз, коли велика частина територій повернута, про це не може бути й мови,

– наголосив президент Азербайджану.

Він також не виключив своєї зустрічі з прем'єром Вірменії Ніколом Пашиняном під час візиту в Москву, однак, за його словами, він не отримував запрошення від російського лідера Володимира Путіна. Алієв вважає, що "перспективи мирного врегулювання конфлікту з чинним урядом Вірменії дуже далекі".

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