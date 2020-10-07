Чи буде в Україні повторний жорсткий карантин: прогноз Світового банку
Україна може запровадити повторний жорсткіший карантин. Все через "другу хвилю" коронавірусу, адже щодня кількість нових випадків хвороби лише збільшується.
Також в Україні може уповільнитись темп реформ. Про це свідчить прогноз Світового банку.
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Що кажуть у Світовому банку
Економіка України постраждала внаслідок першого спалаху COVID-19. ВВП знизився на 11,4% у другому кварталі року. Відтак піврічний ВВП впав на 6,5%.
Однак у Світовому банку зазначили, що негативний вплив виявився менш серйозним. Цьому посприяло запровадження адаптивного карантину. Такий підхід дозволив повернутись до нормального функціонування економіки.
Проте у прогнозі припускають повторне введення деяких обмежень задля стримування "другої хвилі" COVID-19.