Україна може запровадити повторний жорсткіший карантин. Все через "другу хвилю" коронавірусу, адже щодня кількість нових випадків хвороби лише збільшується.

Також в Україні може уповільнитись темп реформ. Про це свідчить прогноз Світового банку.

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Що кажуть у Світовому банку

Економіка України постраждала внаслідок першого спалаху COVID-19. ВВП знизився на 11,4% у другому кварталі року. Відтак піврічний ВВП впав на 6,5%.

Однак у Світовому банку зазначили, що негативний вплив виявився менш серйозним. Цьому посприяло запровадження адаптивного карантину. Такий підхід дозволив повернутись до нормального функціонування економіки.

Проте у прогнозі припускають повторне введення деяких обмежень задля стримування "другої хвилі" COVID-19.

Зверніть увагу! Уряд запровадив адаптивний карантин, поділивши країну на 4 зони: червону, помаранчеву, жовту, зелену. У зонах діють різні обмеження. Наразі адаптивний карантин продовжили до 31 жовтня.



Обмеження у карантинних зонах / Інфографіка 24 каналу