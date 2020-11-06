Буде велика хвиля судових оскаржень, – політолог про ймовірну поразку Трампа
Джо Байден вирвався вперед у Джорджії на тисяча голосів, якщо йому вдасться утримати цей штат, Неваду та Пенсільванію – Дональд Трамп його не наздожене. Відповідна ситуація може викликати велику хвилю судових оскаржень.
Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він зазначив, що справа може дійти до Верховного Суду, адже Трамп не має наміру віддавати перемогу.
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За словами політолога, у Верховному Суді – 6 прореспубліканських та 3 продемократичних суддів. Тому перевага у Трампа, однак треба розуміти, що суд у США – це не суд в Україні, там не можна прийняти "правильне" рішення, це серйозно карається, сказав експерт.
Приріст голосів за Байдена
Однак щодо голосування поштою можна часткового погодитись з Трампом, вважає Тизенгаузен. Це пов'язано з різким приростом голосів за Байдена, сказав експерт з управління репутацією.
Можна припустити, що тоді почали підрахунок у великих населених пунктах, які традиційно голосують за демократів, однак з цим потрібно розбиратись. Річ у тім, що в США прецедентне право, тобто далі суди самі будуть вирішувати, як вони будуть розглядати конкретні бюлетені,
– зауважив Борис Тизенгаузен.
Коротко про вибори президента США
- 3 листопада відбулось голосування за президента США, проте підрахунок голосів триває досі. На президентське крісло претендують чинний президент Дональд Трамп і ексвіцепрезидент Джо Байден.
- Згідно з опитуваннями, які відбулись перед голосуванням – найбільші шанси на перемогу є кандидат від демократів Джозефа Байден. Водночас Дональд Трамп не погоджується, він переконаний, що голосування поштою призведе до фальсифікацій.
- Так чинний президент США хоче достроково розпочати другий термін, не дочекавшись результатів виборів.
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