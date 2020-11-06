Джо Байден вирвався вперед у Джорджії на тисяча голосів, якщо йому вдасться утримати цей штат, Неваду та Пенсільванію – Дональд Трамп його не наздожене. Відповідна ситуація може викликати велику хвилю судових оскаржень.

Таку думку в ефірі 24 каналу висловив політолог та експерт з управління репутацією Борис Тизенгаузен. Він зазначив, що справа може дійти до Верховного Суду, адже Трамп не має наміру віддавати перемогу.

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За словами політолога, у Верховному Суді – 6 прореспубліканських та 3 продемократичних суддів. Тому перевага у Трампа, однак треба розуміти, що суд у США – це не суд в Україні, там не можна прийняти "правильне" рішення, це серйозно карається, сказав експерт.

Приріст голосів за Байдена

Однак щодо голосування поштою можна часткового погодитись з Трампом, вважає Тизенгаузен. Це пов'язано з різким приростом голосів за Байдена, сказав експерт з управління репутацією.

Можна припустити, що тоді почали підрахунок у великих населених пунктах, які традиційно голосують за демократів, однак з цим потрібно розбиратись. Річ у тім, що в США прецедентне право, тобто далі суди самі будуть вирішувати, як вони будуть розглядати конкретні бюлетені,

– зауважив Борис Тизенгаузен.

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