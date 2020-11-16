У "Слузі народу" не обговорювали підтримку постанови про скасування карантину вихідного дня. Депутати вирішили не проводити засідання 16 листопада через обмеження карантину.

Голосування має бути вільним. Про це повідомляє заступниця глави фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, повідомляє "РБК-Україна".

До теми Перекриті дороги та пікети: українці протестують проти карантину вихідного дня – фото, відео

Ми не обговорювали (скасування вихідного дня – 24 канал) ні в чатах, ні якимось іншим чином. Тому, очевидно, це буде вільне голосування,

– наголосила нардепка.

Проте, за словами Кравчук, співавтори постанови – голова фракції, перший заступник голови, тому це може бути хорошим сигналом, щоб депутати проголосували.

Що відомо про ймовірність скасування карантину вихідного дня

У Раді 16 листопада зареєстрували проєкт постанови про скасування карантину вихідного дня.

Відтак парламент рекомендуватиме Кабміну скасувати обмеження.

Ймовірно, нардепи розглянуть постанову 17 листопада.

Зверніть увагу! Карантин вихідного дня запровадили на 3 тижні з 14 листопада. У суботу та неділю діють жорсткі обмеження. Зокрема, працюють лише продуктові магазини, АЗС, аптеки, банки, пошта та заклади, що готують їжу на виніс. Підприємці не задоволені обмеженнями та протестують проти скасування карантину.



Обмеження під час карантину / Інфографіка 24 каналу