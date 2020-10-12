Євросоюз не планує запроваджувати загальний карантин. Крім цього, кордони ЄС найближчим часом теж не будуть закривати.

Єврокомісія розробила систему класифікації регіонів ЄС відповідно до рівня пандемії. У ній окреслені єдині правила переміщень. Про це заявила глава Європейської Комісії Урсула фон дер Ляйєн у відеозверненні.

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Через обмеження важко знати, куди можна подорожувати та яких правил потрібно дотримуватися,

– наголосила глава Єврокомісії.

Тому, за словами політикині, потрібно полегшити життя європейцям та координувати ці заходи.

Що означає класифікація регіонів

Система розділяє регіони ЄС на червону, помаранчеву (жовту) та зелену зони ризику. Розподіл оснований на загальних критеріях та вимогах. Його створили, аби спростити рух через кордони, уникнувши їх закриття і введення загального карантину.

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