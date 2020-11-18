Французький дипломат Етьєн де Понсен переконує, що для зустрічі Володимира Зеленського й Володимира Путіна в нормандсьому форматі ще до кінця 2020 року слід виконати конкретні передумова. Втім переговори на рівні нормандських радників поки не демонструють прогресу.

Нині питання нормандської зустрічі ще дискутується, а найперше потрібен прорив на рівні політичних радників. Про це посол Франції в Україні Етьєн де Понсен розповів у коментарі ТСН.

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Попередня минулого тижня не була достатньо успішною для того, щоб мати змогу розглядати реальну дату саміту. Ми продовжуємо працювати в цьому напрямку,

– підкреслив дипломат.

Він підкреслив, що попередні умови для зустрічі радників нормандської четвірки досі не виконані, а сторони продовжують працювати над цим.

"Я не кажу, що зустріч неможлива до кінця року. Та ці попередні умови, які ще в процесі виконання, не дозволяють нам говорити про конкретну дату саміту", – резюмував Етьєн де Понсен.

Для чого нова нормандська зустріч:

Під час останньої зустрічі 9 грудня 2019 року лідери держав нормандської четвірки домовилися провести нову – протягом 4 місяців, а отже не пізніше квітня 2020 року. Втім, пандемія коронавірусу переінакшила всі плани.

Тоді перемовини йшли про те, аби провести зустріч восени, а згодом – до кінця 2020 року. Одною з головних тем на зустрічі може бути запропонований Україною мирний план щодо 5 кроків для встановлення миру на Донбасі.



Мирний план про 5 кроків по Донбасі / Інфографіка 24 каналу