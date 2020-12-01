В Україні у ніч на 1 грудня в Україні погірилась погода. Понад 8 областей засипало снігом. Через це деякі населені пункти знеструмило, а на дорогах була ожеледиця.

Чере опади та сильні пориви вітру знеструмило 56 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

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Без електрики залишилось чимало жителів Сумської, Одеської та Донецької областей. Для відновлення струму залучали рятувальників.

Ожеледиця на дорогах

В Укравтодорі зазначили, що у кількох областях випало від 1 до 6 сантиметрів снігу. Дороги повністю засипало у:

Сумській,

Чернігівській,

Київській,

Черкаській,

Полтавській,

Кіровоградській,

Миколаївській

Одеській областях.

На місці працювали снігоочисні машини.

До слова, на Півночі та Заході температура повітря коливається від -1 до -5. В центрі, півдні та сході – +4...-2.

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