Будинки без електрики та ожеледиця дорогах: Україну накрила негода
В Україні у ніч на 1 грудня в Україні погірилась погода. Понад 8 областей засипало снігом. Через це деякі населені пункти знеструмило, а на дорогах була ожеледиця.
Чере опади та сильні пориви вітру знеструмило 56 населених пунктів. Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.
До речі Мокрий сніг та ожеледиця: де чекати на негоду
Без електрики залишилось чимало жителів Сумської, Одеської та Донецької областей. Для відновлення струму залучали рятувальників.
Ожеледиця на дорогах
В Укравтодорі зазначили, що у кількох областях випало від 1 до 6 сантиметрів снігу. Дороги повністю засипало у:
- Сумській,
- Чернігівській,
- Київській,
- Черкаській,
- Полтавській,
- Кіровоградській,
- Миколаївській
- Одеській областях.
На місці працювали снігоочисні машини.
До слова, на Півночі та Заході температура повітря коливається від -1 до -5. В центрі, півдні та сході – +4...-2.
Корисно Як поводитися під час ожеледиці: поради водіям та пішоходам
Поділитися новиною