У свіжому випуску "Резонанс" за 1 грудня – у Києві 28-річна дівчина майже у центрі міста облаштувала будинок розпусти, послуги надавали аж до рейду правоохоронців. На Рівненщині у ДТП загинули 7-річний хлопчик та його мати, ще двох дітей відправили в реанімацію.

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