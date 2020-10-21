В Одесі на будівельному майданчику 21 жовтня обвалився котлован та інші конструкції. У результаті аварії двоє людей залишились під завалами.

Що відомо про обвал

Аварія трапилась на вулиці Академіка Сахарова. Про це повідомили у телеграм-каналі ДСНС.

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Під уламками конструкцій опинилось двоє робітників. Близько 16:30 рятувальники дістали людей з-під завалу в котловані. Однак працівники вже були мертві. Смерть констатували медики.

Загалом до ліквідації аварії залучили 20 надзвичайників та 4 одиниці техніки. Наразі обставини аварії з'ясовують правоохоронці.

На фото, оприлюднених у місцевих телеграм-каналах, видно, як рятувальники розбирають завали, а навколо місця подій стоять "швидкі".



Обвал на будівництві в Одесі / Фото телеграм-каналу "Х**вая Одесса"

Ймовірне місце обвалу: