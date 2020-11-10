У тендерах з ремонту доріг в Україні зазвичай беруть участь українські компанії, які пов'язують з олігархами. Натомість великих українських та закордонних компаній, які дійсно можуть виконати роботу якісно, у тендерах не видно.

Річ у тім, що Укравтодор штучно обмежує конкурентів у торгах, аби ніхто не зміг прорватись на тендер і створити нормальну конкуренцію. Таку думку висловив журналіст, редактор програми "Наші гроші" Юрій Ніколов.

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За словами Ніколова, іноземні компанії заходять в Україну, але хочуть грати за чесними правилами. "Вони приходять до Укравтодору, вітаються і отримують "відворот-поворот". Або їх викидують з тендерів, або створюють такі умови, за яких вони не можуть працювати", – запевнив журналіст.

У нас кілька великих компаній, які були викинуті з України. Останній приклад – велетенська компанія "Сіногідро" з Китаю. Вона будувала ледь не половину мостів в Китаї. Виявилось, що в Україні вона не здатна працювати,

– розповів Ніколов.

Також він наголосив, що в Україні теж є 50 – 100 компаній, якій можуть виконувати роботи на дорогах якісно. Однак, як ствердив журналіст, Укравтодор їх просто не підпускає, створюючи дискримінаційні умови на тендерах.

До теми! Нещодавно Кабінет Міністрів та Укравтодор втрапили у скандал. Уряд виділив майже 62 мільйони гривень на ремонт доріг. Однак ці гроші Кабмін забрав з проєкту бюджетної програми МОЗ з удосконалення молекулярно-генетичної діагностики онкологічних захворювань. В Укравтодорі намагались пояснити ситуацію.