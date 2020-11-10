Будівництво доріг в Україні: чому закордонні компанії не беруть участь у тендерах
У тендерах з ремонту доріг в Україні зазвичай беруть участь українські компанії, які пов'язують з олігархами. Натомість великих українських та закордонних компаній, які дійсно можуть виконати роботу якісно, у тендерах не видно.
Річ у тім, що Укравтодор штучно обмежує конкурентів у торгах, аби ніхто не зміг прорватись на тендер і створити нормальну конкуренцію. Таку думку висловив журналіст, редактор програми "Наші гроші" Юрій Ніколов.
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За словами Ніколова, іноземні компанії заходять в Україну, але хочуть грати за чесними правилами. "Вони приходять до Укравтодору, вітаються і отримують "відворот-поворот". Або їх викидують з тендерів, або створюють такі умови, за яких вони не можуть працювати", – запевнив журналіст.
У нас кілька великих компаній, які були викинуті з України. Останній приклад – велетенська компанія "Сіногідро" з Китаю. Вона будувала ледь не половину мостів в Китаї. Виявилось, що в Україні вона не здатна працювати,
– розповів Ніколов.
Також він наголосив, що в Україні теж є 50 – 100 компаній, якій можуть виконувати роботи на дорогах якісно. Однак, як ствердив журналіст, Укравтодор їх просто не підпускає, створюючи дискримінаційні умови на тендерах.
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