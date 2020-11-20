На будівництво доріг не виділяли гроші з ковідного фонду, – заступник Єрмака
Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко назвав неправдивими заяви про виділення грошей з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт доріг. За його словами, кошти в ковідному фонді досі є.
Крім цього, парламент додатково спрямував на боротьбу з коронавірусом ще 10 мільярдів гривень. Про це Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.
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Він наголосив, що бюджетні кошти з ковідного фонду не спрямовували на дороги. І назвав 3 джерела грошей, які витратили на ремонт та будівництво:
- гроші Дорожнього фонду;
- кредитні гроші, коли Укравтодор укладає кредитні контракти з міжнародними інституціями;
- гроші, які було виграно в Стокгольмському арбітражі.
Так, справді, якусь частину з них було спрямовано до Загального фонду, але ніхто не забирав їх з боротьби з коронавірусом,
– відзначив заступник керівника Офісу Президента.
Частина грошей з ковідного фонду досі не витрачена, – Тимошенко
Тимошенко також додав, що "коронавірусні" гроші планувалися окремо, і частину з них не витрачено досі.
За його словами, це сталося з різних причин. "Десь у цьому немає необхідності, десь тендер не провели, десь справді за цими позиціями наразі необхідності їх витрачати немає, Кабінет Міністрів перекидає їх на інші позиції", – пояснив він.
Крім цього, 17 листопада Верховна Рада виділила додатково 10 мільярдів гривень Фонду боротьби з коронавірусом для збільшення запасу.
Що таке ковідний фонд?Фонд боротьби з COVID-19 було створено Верховною Радою. Для цього скоротили видатки бюджету-2020 на 49 мільярдів гривень, долучили туди допомогу іноземних партнерів, а саме – транш від МВФ, кошти Євросоюзу та США.
Всього у фонд змогли зібрати майже 66 мільярдів гривень.
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