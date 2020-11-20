Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко назвав неправдивими заяви про виділення грошей з фонду боротьби з COVID-19 на будівництво та ремонт доріг. За його словами, кошти в ковідному фонді досі є.

Крім цього, парламент додатково спрямував на боротьбу з коронавірусом ще 10 мільярдів гривень. Про це Кирило Тимошенко розповів в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

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Він наголосив, що бюджетні кошти з ковідного фонду не спрямовували на дороги. І назвав 3 джерела грошей, які витратили на ремонт та будівництво:

гроші Дорожнього фонду;

кредитні гроші, коли Укравтодор укладає кредитні контракти з міжнародними інституціями;

гроші, які було виграно в Стокгольмському арбітражі.

Так, справді, якусь частину з них було спрямовано до Загального фонду, але ніхто не забирав їх з боротьби з коронавірусом,

– відзначив заступник керівника Офісу Президента.

Частина грошей з ковідного фонду досі не витрачена, – Тимошенко

Тимошенко також додав, що "коронавірусні" гроші планувалися окремо, і частину з них не витрачено досі.

За його словами, це сталося з різних причин. "Десь у цьому немає необхідності, десь тендер не провели, десь справді за цими позиціями наразі необхідності їх витрачати немає, Кабінет Міністрів перекидає їх на інші позиції", – пояснив він.

Крім цього, 17 листопада Верховна Рада виділила додатково 10 мільярдів гривень Фонду боротьби з коронавірусом для збільшення запасу.