Будівництво "Північного потоку-2": що відбувається у перший день відновлення робіт
У водах Німеччини 5 грудня має відновитися укладання труб для газопроводу "Північний потік-2". Виконуватиме роботи спеціалізована баржа "Фортуна", яка наразі перебуває у німецькому порту.
Після майже річної перерви у будівництві роботи над "Північним потоком-2" мають відновити, про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.
Читайте також "Газпром" може врятувати від санкцій США австрійська компанія: деталі
У Балтійському морі, що на півдні від мілководного району Адлергрунд, підводні операції на трубопроводі вестиме судно "Фортуна", яке ходить під російським прапором.
Роботи мають початися 5 грудня і триватимуть до кінця місяця.
За інформацією на сайті Marinetraffic, станом на ранок 5 грудня "Фортуна" ще перебуває у німецькому порту Вісмар.
Що цьому передувало
- 27 листопада німецьке морське агентство повідомило про проведення в цьому ж районі в тих же координатах підводного укладання труб на 2 паралельних нитках неназваного трубопроводу.
- Проєктна компанія Nord Stream 2 підтвердила, що мовиться про відновлення будівництва "Північного потоку-2", наразі тільки у водах Німеччини.
Що таке "Північний потік-2"?Це газопровід, який Росія будує в обхід України до Німеччини. Якщо його таки завершать, Україна щороку втрачатиме мільярди доларів. Станом на листопад 2020 рік газопровід готовий на понад 90%. Блокують його роботу санкції США.
Поділитися новиною