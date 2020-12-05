У водах Німеччини 5 грудня має відновитися укладання труб для газопроводу "Північний потік-2". Виконуватиме роботи спеціалізована баржа "Фортуна", яка наразі перебуває у німецькому порту.

Після майже річної перерви у будівництві роботи над "Північним потоком-2" мають відновити, про це пишуть російські ЗМІ, повідомляє 24 канал.

Читайте також "Газпром" може врятувати від санкцій США австрійська компанія: деталі

У Балтійському морі, що на півдні від мілководного району Адлергрунд, підводні операції на трубопроводі вестиме судно "Фортуна", яке ходить під російським прапором.

Роботи мають початися 5 грудня і триватимуть до кінця місяця.

За інформацією на сайті Marinetraffic, станом на ранок 5 грудня "Фортуна" ще перебуває у німецькому порту Вісмар.

Що цьому передувало

27 листопада німецьке морське агентство повідомило про проведення в цьому ж районі в тих же координатах підводного укладання труб на 2 паралельних нитках неназваного трубопроводу.

Проєктна компанія Nord Stream 2 підтвердила, що мовиться про відновлення будівництва "Північного потоку-2", наразі тільки у водах Німеччини.

Зверніть увагу! Глава МЗС Німеччини Гайко Маас повідомив, що ЄС вважає незаконними санкції США через "Північний потік-2". У Берліні сподіваються, що з новим керівництвом Сполучених Штатів все ж вдасться домовитися.