Глава міністерства закордонних справ Польщі Збігнєв Рау заявив, що наразі можливо заблокувати будівництво газопроводу "Північний потік-2", адже проєкт є ще незакінченим. І додав, що Росії не можна довіряти в економічних питаннях.

Про це очільник польського МЗС Збігнєв Рау розповів в інтерв'ю "Польському радіо".

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За його словами, будівництво "Північного потоку-2" розділяє європейські країни, а також робить економіку Польщі та інших держав залежними від Росії.

Натомість це забезпечує джерела фінансування зовнішньої політики РФ, яка є ворожою щодо ЄС.

Також політик додав, що важливо розуміти в цьому контексті: якщо Росії не можна довіряти в таких фундаментальних питаннях як права людини і ставлення до громадянського суспільства, то довіряти їй не можна і в економічних питаннях.

Польща наклала штраф на "Газпром"

Напередодні польський антимонопольний регулятор UOKiK оштрафував російський "Газпром" та ще 5 компаній, які беруть участь в будівництві "Північного потоку-2". Загальна сума штрафів складає 7,6 мільярда доларів.

Крім штрафів польський антимонопольний регулятор також видав наказ про припинення дії контрактів, укладених для фінансування будівництва газопроводу.

У Кремлі негайно відреагували на таке рішення Польщі. Прессекретар російського президента Дмитро Пєсков повідомив, що багатомільярдний штраф, який Польща наклала на російську компанію "Газпром", особливо не позначиться на подальших відносинах країн. Мовляв, вони й без того натягнуті.