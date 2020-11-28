Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновлять вже 5 грудня 2020 року. Пауза у роботі над проєктом тривала приблизно рік.

Управління водних шляхів і судноплавства Балтійського моря в Штральзунді дозволило розпочати будівельні роботи у регіоні. Про це повідомляє NDR.

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Будівництво стартує на півдні від району Адлергрунд. Там розташовані кінці труби, що веде від газорозподільної станції у бік Балтійського моря.

Водночас норвезька компанія Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) вже відмовилася видавати сертифікат відповідності після завершення будівництва газопроводу

"Північний потік-2": що відомо