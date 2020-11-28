Будівництво "Північного потоку-2" відновлять: відома дата
Будівництво газопроводу "Північний потік-2" відновлять вже 5 грудня 2020 року. Пауза у роботі над проєктом тривала приблизно рік.
Управління водних шляхів і судноплавства Балтійського моря в Штральзунді дозволило розпочати будівельні роботи у регіоні. Про це повідомляє NDR.
Актуально США посилили тиск на будівельників "Північного потоку-2", – ЗМІ
Будівництво стартує на півдні від району Адлергрунд. Там розташовані кінці труби, що веде від газорозподільної станції у бік Балтійського моря.
Водночас норвезька компанія Det Norske Veritas – Germanischer Lloyd (DNV GL) вже відмовилася видавати сертифікат відповідності після завершення будівництва газопроводу
"Північний потік-2": що відомо
- "Північний потік-2" – це газопровід, який Росія будує в обхід України до Німеччини.
- Якщо його добудують, Україна щороку втрачатиме мільярди доларів.
- Станом на листопад 2020 рік будівництво "Північного потоку-2" завершили на понад 90%.
- Робота над газопроводом була зупинена через санкції з боку США,
- Німецьке видання Bild повідомило, що новообраний президент США Джо Байден може назавжди зупинити будівництво "Північного потоку-2".
Поділитися новиною