Чи будуть довіряти українці опитуванню Зеленського: результати соцопитування
Більшість українців переконують, що будуть довіряти Всеукраїнському опитуванню 25 жовтня, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Але не все так однозначно, оскільки показники тих, хто за та тих, хто проти, є практично однаковими. Крім того, в деяких регіонах переважна більшість ставиться до опитування Зеленського негативно.
Про це свідчать результати опитування, яке З 17 по 19 жовтня провів Київський міжнародний інститут соціології. Відповідна інформацію КМІС оприлюднив на своєму сайті.
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Ставлення українців до результатів опитування Зеленського
- Будуть довіряти – 43,4%
- Не будуть довіряти – 40,7%
- Відмовилися відповідати – 15,1%.
Крім того, 75,1% вважають щирим наміром ініціативу Зеленського про опитування. А 73,3% опитаних не довірятимуть результатам, бо це політична технологія.
Цікаво, що довірятимуть результатам опитування Зеленського здебільшого прихильники його партії "Слуга народу" – 87,2%. А на другом місці опинилися виборці "Батьківщини" – 42,4%. Щодо тих, кому імпонує ОПЗЖ і "Євросолідарність", то вони не довіряють – 57,8% і 72,3% відповідно.
Ставлення до результатів опитування Зеленського в регіонах
Щодо регіонів, то довірятиме результатам опитування Зеленського більшість населення на заході та в центрі. Натомість на сході та півдні переважають протилежні настрої.
Які настрої у регіонах щодо опитування Зеленського
- Захід – довірятимуть 46,7%, не довірятимуть 36,3%.
- Центр – 44,1 проти 37,4%.
- Південь – 37,8% проти 48,3%.
- Схід (зокрема, Донбас) – 41,6% проти 46,1%.
Коротко про вищезазначене опитування КМІС
- Його провели методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.
- Вибірка – репрезентативна для дорослого населення віком 18 років і старше.
- Статистична похибка вибірки не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% –для показників близьких до 25%, 2,7% – для показників близьких до 10%.
- Загалом опитали 505 людей. На окупованих територіях Криму та Донбасу опитування не проводили.
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Всеукраїнське опитування 25 жовтня: основне
- Володимир Зеленський 13 жовтня анонсував 5 запитань, на які українці зможуть відповісти 25 жовтня, в день проведення місцевих виборів.
- За його словами, вони стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами".
- Відомо, що опитування проходитиме біля виборчих дільниць, де стоятимуть волонтери з урнами. Імітуватиме воно бюлетені з питаннями та можливостями відповідей "Так" або "Ні".
- Одна з керівників фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, зі свого боку, розповіла, що до процесу опитування точно не буде залучено ЦВК. Це буде більше волонтерський проєкт і державні гроші на нього не витрачатимуть. Більше того, за проведення опитування, найімовірніше, заплатить сам Зеленський.
- Крім того, у Зеленського заявили, що це не є офіційно референдумом, тому не матиме прямих юридичних наслідків. "Але це не означає, що президент не має спілкуватися з громадянами у форматі монологу".
- Водночас у Комітеті виборців України занепокоєні ініціативою. Мовляв, вона суперечить законодавству.
5 питань, які запропонує Зеленський під час Всеукраїнського опитування 25 жовтня / Інфографіка 24 каналу