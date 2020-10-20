Більшість українців переконують, що будуть довіряти Всеукраїнському опитуванню 25 жовтня, яке ініціював президент Володимир Зеленський. Але не все так однозначно, оскільки показники тих, хто за та тих, хто проти, є практично однаковими. Крім того, в деяких регіонах переважна більшість ставиться до опитування Зеленського негативно.

Про це свідчать результати опитування, яке З 17 по 19 жовтня провів Київський міжнародний інститут соціології. Відповідна інформацію КМІС оприлюднив на своєму сайті.

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Ставлення українців до результатів опитування Зеленського

Будуть довіряти – 43,4%

Не будуть довіряти – 40,7%

Відмовилися відповідати – 15,1%.

Крім того, 75,1% вважають щирим наміром ініціативу Зеленського про опитування. А 73,3% опитаних не довірятимуть результатам, бо це політична технологія.

Цікаво, що довірятимуть результатам опитування Зеленського здебільшого прихильники його партії "Слуга народу" – 87,2%. А на другом місці опинилися виборці "Батьківщини" – 42,4%. Щодо тих, кому імпонує ОПЗЖ і "Євросолідарність", то вони не довіряють – 57,8% і 72,3% відповідно.

Ставлення до результатів опитування Зеленського в регіонах

Щодо регіонів, то довірятиме результатам опитування Зеленського більшість населення на заході та в центрі. Натомість на сході та півдні переважають протилежні настрої.

Які настрої у регіонах щодо опитування Зеленського

Захід – довірятимуть 46,7%, не довірятимуть 36,3%.

Центр – 44,1 проти 37,4%.

Південь – 37,8% проти 48,3%.

Схід (зокрема, Донбас) – 41,6% проти 46,1%.

Коротко про вищезазначене опитування КМІС

Його провели методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів.

Вибірка – репрезентативна для дорослого населення віком 18 років і старше.

Статистична похибка вибірки не перевищує: 4,5% для показників близьких до 50%, 3,9% –для показників близьких до 25%, 2,7% – для показників близьких до 10%.

Загалом опитали 505 людей. На окупованих територіях Криму та Донбасу опитування не проводили.

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Всеукраїнське опитування 25 жовтня: основне

Володимир Зеленський 13 жовтня анонсував 5 запитань, на які українці зможуть відповісти 25 жовтня, в день проведення місцевих виборів.

За його словами, вони стосуватимуться того, що "люди обговорюють на вулиці, на кухні та в інтернеті, про що сперечаються з друзями, батьками або таксистами" .

. Відомо, що опитування проходитиме біля виборчих дільниць, де стоятимуть волонтери з урнами. Імітуватиме воно бюлетені з питаннями та можливостями відповідей "Так" або "Ні".

Одна з керівників фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук, зі свого боку, розповіла, що до процесу опитування точно не буде залучено ЦВК. Це буде більше волонтерський проєкт і державні гроші на нього не витрачатимуть. Більше того, за проведення опитування, найімовірніше, заплатить сам Зеленський.

Крім того, у Зеленського заявили, що це не є офіційно референдумом , тому не матиме прямих юридичних наслідків. "Але це не означає, що президент не має спілкуватися з громадянами у форматі монологу".

, тому не матиме прямих юридичних наслідків. "Але це не означає, що президент не має спілкуватися з громадянами у форматі монологу". Водночас у Комітеті виборців України занепокоєні ініціативою. Мовляв, вона суперечить законодавству.