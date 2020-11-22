На Буковині хлопці тримали кішку над вогнищем та знімали це на відео. Водночас вони говорили, що хочуть спалити тварину.

У Кіцманському відділі поліції перевіряють факт можливого жорстокого поводження над кішкою. Про це 22 листопада повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.

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Працівники правоохоронних органів виявили відповідне відео під час моніторингу соцмереж. Автора відеозапису та усіх учасників інциденту вдалося встановити.

Ними виявилися 3 буковинців, один з яких – неповнолітній. Хлопці пояснили правоохоронцям, що в такий спосіб розважалися та не мали наміру завдати шкоди тварині,

– йдеться в повідомленні.

Співробітники сектору ювенальної превенції Кіцманського відділу поліції вилучили відеозапис та проводять перевірку інциденту. Відповідний факт зареєстрували у системі єдиного обліку заяв та повідомлень Нацполіції України.

Також поліція провела з хлопцями та їхніми батьками бесіду щодо роз'яснення неприпустимості скоєного щодо тварини.

Довідка. За жорстоке поводження з тваринами винні особи можуть понести адміністративну та кримінальну відповідальність. Адміністративні правопорушення, тягнуть за собою накладення штрафу від 200 до 500 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Кримінальна – передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років.