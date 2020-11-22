Тримали над вогнищем: на Буковині знущання над кішкою знімали на відео
На Буковині хлопці тримали кішку над вогнищем та знімали це на відео. Водночас вони говорили, що хочуть спалити тварину.
У Кіцманському відділі поліції перевіряють факт можливого жорстокого поводження над кішкою. Про це 22 листопада повідомила пресслужба поліції Чернівецької області.
Працівники правоохоронних органів виявили відповідне відео під час моніторингу соцмереж. Автора відеозапису та усіх учасників інциденту вдалося встановити.
Ними виявилися 3 буковинців, один з яких – неповнолітній. Хлопці пояснили правоохоронцям, що в такий спосіб розважалися та не мали наміру завдати шкоди тварині,
– йдеться в повідомленні.
Співробітники сектору ювенальної превенції Кіцманського відділу поліції вилучили відеозапис та проводять перевірку інциденту. Відповідний факт зареєстрували у системі єдиного обліку заяв та повідомлень Нацполіції України.
Також поліція провела з хлопцями та їхніми батьками бесіду щодо роз'яснення неприпустимості скоєного щодо тварини.
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