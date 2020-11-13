Керівники компетентних органів США, які відповідали за організацію та безпеку президентських виборів, виступили зі спільною заявою. Вони спростували звинувачення команди Дональда Трампа про буцімто масові фальсифікації на виборах.

Немає жодних доказів, що будь-яка система голосування знищила чи втратила бюлетені з голосами або ж змінювала їх. Про це мовиться в заяві, опублікованій на сайті Агентства з питань кібербезпеки й безпеки інфраструктури (CISA).

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Ми знаємо про існування багатьох необґрунтованих претензій і можливостей для дезінформації щодо процесу наших виборів. Та ми можемо запевнити вас, що маємо максимальну впевненість у безпеці та цілісності виборчого процесу,

– мовиться в заяві.

Також підписанти заявляють, що вибори 3 листопада 2020 року були найбезпечнішими в американській історії. Всього під заявою підписалися керівники трьох органів:

Виконавчого комітету урядової координаційної ради з питань виборчої інфраструктури (GCC),

Агентства з питань кібербезпеки й безпеки інфраструктури (CISA),

Координаційної ради сектору виборчої інфраструктури (SCC).

Що цьому передувало